Росіяни вдарили по полігону з бійцями ЗСУ — деталі від Генштабу

Українські військові на навчаннях. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська 24 червня атакували ударними дронами типу "Shahed" територію одного з навчальних центрів Сухопутних військ Збройних Сил України. На щастя, чисельних втрат вдалося уникнути.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Реклама

Читайте також:

Удар РФ по навчальному центрі ЗСУ

У Генштабі розповіли, що завдяки впровадженню комплексу превентивних заходів, алгоритмам безпеки та високому рівню підготовки особового складу вдалося уникнути чисельних втрат. Внаслідок ворожого удару поранення дістав один військовий, його доправили до лікарні.

"Одночасно застосовуються посилені захисні заходи для забезпечення безпеки та здоров'я військовослужбовців у разі можливих ракетних і повітряних атак противника", — йдеться у повідомленні.

Командування закликало усіх військових бути пильними, дотримуватися заходів безпеки та чітко виконувати усі інструкції під час повітряних тривог.

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти випустили по Україні майже 100 дронів. Були зафіксовані влучання БпЛА у шести локаціях.

Водночас 24 червня вдень росіяни вдарили по Дніпрі. У місті є багато загиблих та понад 70 постраждалих.