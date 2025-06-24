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Головна Армія РФ атакувала навчальний центр Сухопутних військ ЗСУ — деталі

РФ атакувала навчальний центр Сухопутних військ ЗСУ — деталі

Ua en ru
Дата публікації: 24 червня 2025 13:52
Росіяни вдарили по полігону з бійцями ЗСУ — деталі від Генштабу
Українські військові на навчаннях. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Ключові моменти Удар РФ по навчальному центрі ЗСУ

Російські війська 24 червня атакували ударними дронами типу "Shahed" територію одного з навчальних центрів Сухопутних військ Збройних Сил України. На щастя, чисельних втрат вдалося уникнути.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ

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Удар РФ по навчальному центрі ЗСУ

У Генштабі розповіли, що завдяки впровадженню комплексу превентивних заходів, алгоритмам безпеки та високому рівню підготовки особового складу вдалося уникнути чисельних втрат. Внаслідок ворожого удару поранення дістав один військовий, його доправили до лікарні. 

"Одночасно застосовуються посилені захисні заходи для забезпечення безпеки та здоров'я військовослужбовців у разі можливих ракетних і повітряних атак противника", — йдеться у повідомленні. 

Командування закликало усіх військових бути пильними, дотримуватися заходів безпеки та чітко виконувати усі інструкції під час повітряних тривог. 

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти випустили по Україні майже 100 дронів. Були зафіксовані влучання БпЛА у шести локаціях.

Водночас 24 червня вдень росіяни вдарили по Дніпрі. У місті є багато загиблих та понад 70 постраждалих. 

обстріли Генштаб ЗСУ дрони війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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