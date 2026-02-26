Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія ППО відбила 406 повітряних цілей за ніч — карта руху ракет та БпЛА

ППО відбила 406 повітряних цілей за ніч — карта руху ракет та БпЛА

Ua ru
Дата публікації: 26 лютого 2026 11:40
Джерела показали маршрути ракет і дронів РФ під час атаки 26 лютого
Зруйнований будинок у Запоріжжі після обстрілу РФ 26 лютого. Фото: REUTERS/Stringer

У ніч на 26 лютого, починаючи з 18:00 25 лютого, Росія здійснила комбіновану повітряну атаку по Україні ракетами різних типів і сотнями ударних безпілотників, а моніторингові ресурси оприлюднили карту маршрутів цілей, на якій найщільніші коридори руху видно в напрямку Харкова та Харківщини, Миколаївщини, Києва й області, Запоріжжя, Вінниці та передмість, а також прифронтових територій Донеччини і Полтави.

Новини.LIVE розповість, що відомо про нічний масований удар Росії по Україні.

Реклама
Читайте також:

Що застосувала Росія для масованого удару по Україні 26 лютого 

За наведеними даними від Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 26 лютого, Росія застосувала кілька типів ракет та безпілотників:

  • дві протикорабельні ракети "Циркон" із ТОТ АР Крим
  • 11 балістичних ракет "Іскандер-М/С-400" із Брянської та Ростовської областей РФ
  • 24 крилаті ракети Х-101, район пуску Вологодська область РФ
  • дві керовані авіаційні ракети Х-69
  • 420 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотники інших типів, близько 280 з яких були "Шахедами"

За зведенням, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 10:00 повідомлялося про 406 збитих або подавлених цілей засобами РЕБ.

null
Статистика збитих цілей. Фото: ПС ЗСУ

Водночас у зведенні зазначено, що було зафіксовано влучання 5 балістичних ракет і 46 ударних БпЛА на 32 локаціях, а також падіння збитих цілей або уламків на 15 локаціях. Окремо наголошувалося, що дані щодо кількох ворожих ракет уточнюються.

Куди летіли дрони та ракети 26 лютого

Моніторингові ресурси оприлюднили карту руху ворожих ракет і БпЛА під час сьогоднішньої атаки. З карти видно, що повітряні цілі заходили в Україну хвилями й прямували довгими маршрутами, після чого розходилися кількома напрямками.

null
Карта руху цілей 26 лютого. Фото: mon1tor

Найчастіше траєкторія польоту припадала на північний схід і центр. По карті також видно, як російські дрони та ракети маневрували. 

Серед основних напрямків атаки є: Харків і Харківська область, Миколаївська область, Одеса й Одеська область, Вінниця та передмістя, Запоріжжя, Київ і передмістя, Київська область, Кривий Ріг, прифронтові території Донеччини та Полтава.

У повідомленнях також зазначалося, що цілі удару пов'язані з критичною та військовою інфраструктурою.

На масовану атаку відреагував Володимир Зеленський, який заявив про кількість постраждалих та масштаби руйнувань.

Зокрема, у Запоріжжі масові руйнування житлових будинків та інших цивільних об'єктів. 

обстріли ППО ракети дрони війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації