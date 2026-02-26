Мониторинговые паблики показали маршруты целей РФ во время атаки 26 февраля

Разрушенный дом в Запорожье после обстрела РФ 26 февраля. Фото: REUTERS/Stringer

Россия совершила комбинированную воздушную атаку по Украине в ночь на 26 февраля. Российские войска применили несколько типов ракет и БпЛА для атак по гражданским целям, а так же ТЭЦ, ТЭС и ВПК. Мониторинговые паблики показали карту траектории полета воздушных целей.

Новини.LIVE расскажет, что известно о ночном массированном ударе России по Украине.

Что применила Россия для массированного удара по Украине 26 февраля

По приведенным данным от Воздушных сил ВСУ, в ночь на 26 февраля, Россия применила несколько типов ракет и беспилотников:

две противокорабельные ракеты "Циркон" с ВОТ АР Крым

11 баллистических ракет "Искандер-М/С-400" из Брянской и Ростовской областей РФ

24 крылатые ракеты Х-101, район пуска Вологодская область РФ

две управляемые авиационные ракеты Х-69

420 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов, около 280 из которых были "Шахедами"

По сводке, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По состоянию на 10:00 сообщалось о 406 сбитых или подавленных целей средствами РЭБ.

Статистика сбитых целей. Фото: ВС ВСУ

В то же время в сводке указано, что было зафиксировано попадание 5 баллистических ракет и 46 ударных БпЛА на 32 локациях, а также падение сбитых целей или обломков на 15 локациях. Отдельно отмечалось, что данные по нескольким вражеским ракетам уточняются.

Куда летели дроны и ракеты 26 февраля

Мониторинговые ресурсы обнародовали карту движения вражеских ракет и БпЛА во время сегодняшней атаки. Из карты видно, что воздушные цели заходили в Украину волнами и следовали длинными маршрутами, после чего расходились по нескольким направлениям.

Карта движения целей 26 февраля. Фото: mon1tor

Чаще всего траектория полета приходилась на северо-восток и центр. По карте также видно, как российские дроны и ракеты маневрировали.

Среди основных направлений атаки есть: Харьков и Харьковская область, Николаевская область, Одесса и Одесская область, Винница и пригород, Запорожье, Киев и пригород, Киевская область, Кривой Рог, прифронтовые территории Донецкой области и Полтава.

В сообщениях также отмечалось, что цели удара связаны с критической и военной инфраструктурой.

На массированную атаку отреагировал Владимир Зеленский, который заявил о количестве пострадавших и масштабах разрушений.

В частности, в Запорожье массовые разрушения жилых домов и других гражданских объектов.