Мониторинговые паблики показали маршруты целей РФ во время атаки 26 февраля

Россия применила десятки ракет и сотни дронов ночью — карта атак
Россия совершила комбинированную воздушную атаку по Украине в ночь на 26 февраля. Российские войска применили несколько типов ракет и БпЛА для атак по гражданским целям, а так же ТЭЦ, ТЭС и ВПК. Мониторинговые паблики показали карту траектории полета воздушных целей.
Новини.LIVE расскажет, что известно о ночном массированном ударе России по Украине.
Что применила Россия для массированного удара по Украине 26 февраля
По приведенным данным от Воздушных сил ВСУ, в ночь на 26 февраля, Россия применила несколько типов ракет и беспилотников:
- две противокорабельные ракеты "Циркон" с ВОТ АР Крым
- 11 баллистических ракет "Искандер-М/С-400" из Брянской и Ростовской областей РФ
- 24 крылатые ракеты Х-101, район пуска Вологодская область РФ
- две управляемые авиационные ракеты Х-69
- 420 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов, около 280 из которых были "Шахедами"
По сводке, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По состоянию на 10:00 сообщалось о 406 сбитых или подавленных целей средствами РЭБ.
В то же время в сводке указано, что было зафиксировано попадание 5 баллистических ракет и 46 ударных БпЛА на 32 локациях, а также падение сбитых целей или обломков на 15 локациях. Отдельно отмечалось, что данные по нескольким вражеским ракетам уточняются.
Куда летели дроны и ракеты 26 февраля
Мониторинговые ресурсы обнародовали карту движения вражеских ракет и БпЛА во время сегодняшней атаки. Из карты видно, что воздушные цели заходили в Украину волнами и следовали длинными маршрутами, после чего расходились по нескольким направлениям.
Чаще всего траектория полета приходилась на северо-восток и центр. По карте также видно, как российские дроны и ракеты маневрировали.
Среди основных направлений атаки есть: Харьков и Харьковская область, Николаевская область, Одесса и Одесская область, Винница и пригород, Запорожье, Киев и пригород, Киевская область, Кривой Рог, прифронтовые территории Донецкой области и Полтава.
В сообщениях также отмечалось, что цели удара связаны с критической и военной инфраструктурой.
На массированную атаку отреагировал Владимир Зеленский, который заявил о количестве пострадавших и масштабах разрушений.
В частности, в Запорожье массовые разрушения жилых домов и других гражданских объектов.
