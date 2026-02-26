Відео
Головна Армія Горять ТЦ і будинок, є постраждалий — наслідки обстрілу Запоріжжя

Горять ТЦ і будинок, є постраждалий — наслідки обстрілу Запоріжжя

Ua ru
Дата публікації: 26 лютого 2026 04:37
Які наслідки обстрілу Запоріжжя вночі 26 лютого 2026 року
Термінова новина

У ніч проти четверга, 26 лютого, у Запоріжжі пролунало кілька вибухів. За попередньою інформацією, постраждала одна людина.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. 

Читайте також:

Наслідки нічного обстрілу Запоріжжя 26 лютого 

Зазнали пошкоджень приватний будинок і багатоповерхівка. Горить автомобіль. Постраждали два ТЦ — один із них загорівся. Також спалахнула пожежа на декількох поверхах пошкодженого багатоповерхового будинку. В одній із квартир заблокувало людину.

За попередньою інформацією, по місту завдали 12 ударів.

Новина доповнюється

Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
