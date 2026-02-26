Какие последствия обстрела Запорожья ночью 26 февраля 2026 года

Горят ТЦ и дом, есть пострадавший — последствия обстрела Запорожья
Дата публикации 26 февраля 2026 04:37
В ночь на четверг, 26 февраля, в Запорожье прогремело несколько взрывов. По предварительной информации, пострадал один человек.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
Последствия ночного обстрела Запорожья 26 февраля
Получили повреждения частный дом и многоэтажка. Горит автомобиль. Пострадали два ТЦ — один из них загорелся. Также вспыхнул пожар на нескольких этажах поврежденного многоэтажного дома. В одной из квартир заблокировало человека.
По предварительной информации, по городу нанесли 12 ударов.
Новость дополняется
