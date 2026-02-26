Видео
Видео

Горят ТЦ и дом, есть пострадавший — последствия обстрела Запорожья

Горят ТЦ и дом, есть пострадавший — последствия обстрела Запорожья

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 04:37
Какие последствия обстрела Запорожья ночью 26 февраля 2026 года
Срочная новость

В ночь на четверг, 26 февраля, в Запорожье прогремело несколько взрывов. По предварительной информации, пострадал один человек.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Последствия ночного обстрела Запорожья 26 февраля

Получили повреждения частный дом и многоэтажка. Горит автомобиль. Пострадали два ТЦ — один из них загорелся. Также вспыхнул пожар на нескольких этажах поврежденного многоэтажного дома. В одной из квартир заблокировало человека.

По предварительной информации, по городу нанесли 12 ударов.

Новость дополняется

Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
