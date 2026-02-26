Какие последствия обстрела Запорожья ночью 26 февраля 2026 года

Срочная новость

В ночь на четверг, 26 февраля, в Запорожье прогремело несколько взрывов. По предварительной информации, пострадал один человек.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Последствия ночного обстрела Запорожья 26 февраля

Получили повреждения частный дом и многоэтажка. Горит автомобиль. Пострадали два ТЦ — один из них загорелся. Также вспыхнул пожар на нескольких этажах поврежденного многоэтажного дома. В одной из квартир заблокировало человека.

По предварительной информации, по городу нанесли 12 ударов.

Новость дополняется