Вибух у Сумах 20 лютого — що відомо про атаку на місто

Потужний вибух пролунав у Сумах — подробиці
Ввечері 20 лютого в Сумах було чутно вибух. В місті та області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє "Суспільне Суми" в Telegram.
Вибух у Сумах 20 лютого
В Сумах у п'ятницю ввечері було гучно. В місті пролунав потужний вибух, перед тим мешканців регіону попереджали про небезпеку.
Карта повітряних тривог станом на 18:18 має такий вигляд:
Нагадаємо, також вибухи ввечері, 20 лютого, лунали в Херсоні. Під час цього повітряну тривогу не оголошували.
Росіяни минулої доби, 21 лютого, атакували Харківську область. Через обстріл є загиблий та постраждалі.
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