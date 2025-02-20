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Потужний вибух пролунав у Сумах — подробиці

20 лютого 2025 18:20
Ольга Антоновська - редактор
Вибух у Сумах 20 лютого — що відомо про атаку на місто
Вибух у місті. Фото: скриншот
Ольга Антоновська - редактор

Ввечері 20 лютого в Сумах було чутно вибух. В місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє "Суспільне Суми" в Telegram.

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Вибух у Сумах 20 лютого

В Сумах у п'ятницю ввечері було гучно. В місті пролунав потужний вибух, перед тим мешканців регіону попереджали про небезпеку.

Вибухи пролунали в Сумах 20 лютого
Повідомлення про вибух в Сумах. Фото: скриншот

Карта повітряних тривог станом на 18:18 має такий вигляд:

Карта повітряних тривог 20 лютого
Карта повітряних тривог станом на 18:18. Фото: скриншот

Нагадаємо, також вибухи ввечері, 20 лютого, лунали в Херсоні. Під час цього повітряну тривогу не оголошували.

Росіяни минулої доби, 21 лютого, атакували Харківську область. Через обстріл є загиблий та постраждалі.

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