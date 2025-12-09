Відео
Головна Армія Понад 130 боїв за добу — Генштаб назвав найгарячішу точку фронту

Понад 130 боїв за добу — Генштаб назвав найгарячішу точку фронту

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 05:39
Окупанти масовано штурмують Покровський напрямок — яких зазнають втрат
Артилерія ЗСУ на фронті. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Лише за одну добу відбулося 131 бойове зіткнення на фронті. Росіяни тиснуть кількістю, кидаючи в бій піхоту та авіацію. Найважча ситуація залишається на Покровському напрямку.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Читайте також:

Ворог застосовує тактику випаленої землі

За добу окупанти скинули на українські міста та позиції 111 керованих авіабомб (КАБів). Небо гуде від безпілотників: ворог запустив понад 3000 дронів-камікадзе. Артилерія теж не змовкає — зафіксовано понад 3200 обстрілів.

Головна ціль — Покровськ. Саме тут росіяни зосередили основний ударний кулак.

На Покровському напрямку відбулося 36 атак. Загарбники лізуть у бік Мирнограда, Покровська, Удатного та Родинського. Наші воїни тримають оборону. Подекуди бої тривають досі.

Ціна просування для ворога висока. Лише на цій ділянці за день знешкодили 84 окупанти (48 з них — ліквідовані остаточно). Також горіла техніка: знищено 12 безпілотників та 6 автомобілів.

Інші напрямки

Спокійно не було ніде. Олександрівський напрямок: захисники відбили 17 штурмів. Костянтинівський напрямок: ворог атакував 16 разів, намагаючись прорватися біля Щербинівки та Софіївки. Гуляйполе: тут активність теж зросла — 14 бойових зіткнень. Лиманський та Куп'янський напрямки: росіяни провели сумарно 12 атак, але успіху не мали.

Водночас на Краматорському та Придніпровському напрямках штурмових дій ворога не зафіксували.

Втрати агресора

Російська армія продовжує стікати кров'ю. За добу (з 7 на 8 грудня) лави окупантів порідшали ще на 810 військових. Загальні втрати РФ за час великої війни вражають. Цифра наближається до позначки в 1,2 мільйона осіб.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав ключову стратегію української армії у війні з РФ. Він зазначив, що основне завдання — максимально виснажити окупантів і запобігти їхньому просуванню.

Раніше Олександр Сирський назвав кількість втрат РФ в період із серпня по жовтень цього року в межах контрнаступальних дій Сил оборони на Донбасі.

ЗСУ Генштаб ЗСУ війна в Україні ситуація на фронті втрати окупантів
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
