Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Более 130 боев за сутки — Генштаб про самую горячую точку фронта

Более 130 боев за сутки — Генштаб про самую горячую точку фронта

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 05:39
Оккупанты массированно штурмуют Покровское направление — какие несут потери
Артиллерия ВСУ на фронте. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Только за одни сутки произошло 131 боевое столкновение на фронте. Россияне давят количеством, бросая в бой пехоту и авиацию. Самая тяжелая ситуация остается на Покровском направлении.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

Реклама
Читайте также:

Враг применяет тактику выжженной земли

За сутки оккупанты сбросили на украинские города и позиции 111 управляемых авиабомб (КАБов). Небо гудит от беспилотников: враг запустил более 3000 дронов-камикадзе. Артиллерия тоже не умолкает - зафиксировано более 3200 обстрелов.

Главная цель — Покровск. Именно здесь россияне сосредоточили основной ударный кулак.

На Покровском направлении произошло 36 атак. Захватчики лезут в сторону Мирнограда, Покровска, Удатного и Родинского. Наши воины держат оборону. Кое-где бои продолжаются до сих пор.

Цена продвижения для врага высока. Только на этом участке за день обезвредили 84 оккупанта (48 из них — ликвидированы окончательно). Также горела техника: уничтожено 12 беспилотников и 6 автомобилей.

Другие направления

Спокойно не было нигде. Александровское направление: защитники отбили 17 штурмов. Константиновское направление: враг атаковал 16 раз, пытаясь прорваться возле Щербиновки и Софиевки. Гуляйполе: здесь активность тоже возросла — 14 боевых столкновений. Лиманское и Купянское направления: россияне провели суммарно 12 атак, но успеха не имели.

В то же время на Краматорском и Приднепровском направлениях штурмовых действий врага не зафиксировали.

Потери агрессора

Российская армия продолжает истекать кровью. За сутки (с 7 на 8 декабря) ряды оккупантов поредели еще на 810 военных. Общие потери РФ за время большой войны впечатляют. Цифра приближается к отметке в 1,2 миллиона человек.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал ключевую стратегию украинской армии в войне с РФ. Он отметил, что основная задача — максимально истощить оккупантов и предотвратить их продвижение.

Ранее Александр Сырский назвал количество потерь РФ в период с августа по октябрь этого года в рамках контрнаступательных действий Сил обороны на Донбассе.

ВСУ Генштаб ВСУ война в Украине ситуация на фронте потери оккупантов
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации