Оккупанты массированно штурмуют Покровское направление — какие несут потери

Только за одни сутки произошло 131 боевое столкновение на фронте. Россияне давят количеством, бросая в бой пехоту и авиацию. Самая тяжелая ситуация остается на Покровском направлении.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

Враг применяет тактику выжженной земли

За сутки оккупанты сбросили на украинские города и позиции 111 управляемых авиабомб (КАБов). Небо гудит от беспилотников: враг запустил более 3000 дронов-камикадзе. Артиллерия тоже не умолкает - зафиксировано более 3200 обстрелов.

Главная цель — Покровск. Именно здесь россияне сосредоточили основной ударный кулак.

На Покровском направлении произошло 36 атак. Захватчики лезут в сторону Мирнограда, Покровска, Удатного и Родинского. Наши воины держат оборону. Кое-где бои продолжаются до сих пор.

Цена продвижения для врага высока. Только на этом участке за день обезвредили 84 оккупанта (48 из них — ликвидированы окончательно). Также горела техника: уничтожено 12 беспилотников и 6 автомобилей.

Другие направления

Спокойно не было нигде. Александровское направление: защитники отбили 17 штурмов. Константиновское направление: враг атаковал 16 раз, пытаясь прорваться возле Щербиновки и Софиевки. Гуляйполе: здесь активность тоже возросла — 14 боевых столкновений. Лиманское и Купянское направления: россияне провели суммарно 12 атак, но успеха не имели.

В то же время на Краматорском и Приднепровском направлениях штурмовых действий врага не зафиксировали.

Потери агрессора

Российская армия продолжает истекать кровью. За сутки (с 7 на 8 декабря) ряды оккупантов поредели еще на 810 военных. Общие потери РФ за время большой войны впечатляют. Цифра приближается к отметке в 1,2 миллиона человек.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал ключевую стратегию украинской армии в войне с РФ. Он отметил, что основная задача — максимально истощить оккупантов и предотвратить их продвижение.

