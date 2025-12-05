Росія атакувала вночі 137 дронами — скільки збили сили ППО

Робота мобільно-вогневої групи. Фото: ОК "Захід"

У ніч проти 5 грудня Росія вкотре атакувала Україну дронами. Загалом було зафіксовано 137 ударних безпілотників різних типів, серед яких Shahed, "Гербера" та інші моделі.

Про це повідомили в пресслужбі Командування Повітряних сил ЗСУ.

Що відомо про атаку дронами по Україні

Запускали дрони з кількох напрямків — із Курської, Орловської та Ростовської областей РФ, а також із Приморсько-Ахтарська та тимчасово окупованого Криму (район Чауди). За оцінками сил оборони, близько 90 дронів були "шахедами".

За попередніми даними станом на 08:30, українська протиповітряна оборона збила або подавила 80 ворожих безпілотників різних типів.

Статистика збитих дронів. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Утім, частина дронів все ж прорвалася: підтверджено 57 влучань по 13 локаціях у різних регіонах — на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

