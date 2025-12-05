Росія атакувала вночі 137 дронами — скільки збили сили ППО

Половину дронів не вдалося збити — чим Росія атакувала вночі
У ніч проти 5 грудня Росія вкотре атакувала Україну дронами. Загалом було зафіксовано 137 ударних безпілотників різних типів, серед яких Shahed, "Гербера" та інші моделі.
Про це повідомили в пресслужбі Командування Повітряних сил ЗСУ.
Що відомо про атаку дронами по Україні
Запускали дрони з кількох напрямків — із Курської, Орловської та Ростовської областей РФ, а також із Приморсько-Ахтарська та тимчасово окупованого Криму (район Чауди). За оцінками сил оборони, близько 90 дронів були "шахедами".
За попередніми даними станом на 08:30, українська протиповітряна оборона збила або подавила 80 ворожих безпілотників різних типів.
Утім, частина дронів все ж прорвалася: підтверджено 57 влучань по 13 локаціях у різних регіонах — на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
