Россия атаковала ночью 137 дронами — сколько сбили силы ПВО

Половину дронов не удалось сбить — чем Россия атаковала ночью
В ночь на 5 декабря Россия в очередной раз атаковала Украину дронами. Всего было зафиксировано 137 ударных беспилотников различных типов, среди которых Shahed, "Гербера" и другие модели.
Об этом сообщили в пресс-службе Командования Воздушных сил ВСУ.
Что известно об атаке дронами по Украине
Запускали дроны с нескольких направлений - из Курской, Орловской и Ростовской областей РФ, а также из Приморско-Ахтарска и временно оккупированного Крыма (район Чауды). По оценкам сил обороны, около 90 дронов были "шахедами".
По предварительным данным по состоянию на 08:30, украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 80 вражеских беспилотников различных типов.
Впрочем, часть дронов все же прорвалась: подтверждено 57 попаданий по 13 локациям в разных регионах — на севере, юге, востоке и в центре страны.
Напомним, в Воздушных силах ВСУ обнародовали статистику, сколько вражеских дронов удалось сбить военнослужащим в течение ноября.
Между тем российские войска нередко сбрасывают авиабомбы на свои же населенные пункты. Российские журналисты посчитали количество инцидентов.
Читайте Новини.LIVE!