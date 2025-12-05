Видео
Україна
Главная Армия Половину дронов не удалось сбить — чем Россия атаковала ночью

Половину дронов не удалось сбить — чем Россия атаковала ночью

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 09:43
Россия атаковала ночью 137 дронами — сколько сбили силы ПВО
Работа мобильно-огневой группы. Фото: ОК "Запад"

В ночь на 5 декабря Россия в очередной раз атаковала Украину дронами. Всего было зафиксировано 137 ударных беспилотников различных типов, среди которых Shahed, "Гербера" и другие модели.

Об этом сообщили в пресс-службе Командования Воздушных сил ВСУ.

Что известно об атаке дронами по Украине

Запускали дроны с нескольких направлений - из Курской, Орловской и Ростовской областей РФ, а также из Приморско-Ахтарска и временно оккупированного Крыма (район Чауды). По оценкам сил обороны, около 90 дронов были "шахедами".

По предварительным данным по состоянию на 08:30, украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 80 вражеских беспилотников различных типов.

null
Статистика сбитых дронов. Фото: Воздушные силы ВСУ

Впрочем, часть дронов все же прорвалась: подтверждено 57 попаданий по 13 локациям в разных регионах — на севере, юге, востоке и в центре страны.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ обнародовали статистику, сколько вражеских дронов удалось сбить военнослужащим в течение ноября.

Между тем российские войска нередко сбрасывают авиабомбы на свои же населенные пункты. Российские журналисты посчитали количество инцидентов.

беспилотники ПВО дроны война в Украине Воздушные Силы ВСУ
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
