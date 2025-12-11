Що відбувається в Часовому Яру — в ЗСУ описали ситуацію на фронті

Військовослужбовці ЗСУ на Донеччині. Фото: REUTERS/Stringer

Через тумани та погіршення видимості російські сили стали діяти активніше у Часовому Яру. Вони постійно намагаються проводити штурми.

Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомила військова 56-ї окремої мотопіхотної бригади, головний сержант розвідувального взводу Вікторія Ковбасюк.

Вона зазначила, що погодні умови дедалі частіше створюють перевагу для противника, який користується цим, щоб наближатися живою силою. Попри це українські бійці утримують позиції та щоразу дають відсіч.

"По напрямку скажу, що в загальному, без прив'язок, це Часів Яр, зараз як можемо спостерігати погодні умови, які саме частіше грають тільки на руку ворога, тому що дуже часто зараз тумани і саме зранку, кожного ранку, майже буквально, вони намагаються робити спроби штурмувати, заходити живою силою. І працюємо, даємо відсіч, але активність з погіршенням погоди, вона їхня зростає", — сказала військовослужбовиця.

За її словами, ситуація на цьому напрямку залишається складною. Паралельно із бойовими діями триває активна евакуація мирних жителів із Костянтинівки, на яку росіяни здійснюють системні удари.

"Зараз відбувається активна евакуація мирного населення з Костянтинівки, тому що ворог постійно знищує це місто, дуже активно почали знищувати Слов'янськ, Краматорськ, дуже багато застосування КАБів та "Шахедів" по цивільній інфраструктурі, тобто не по якимось військовим об'єктам. Тому ситуація складна, але так, на цьому напрямку військові є, тримаються і продовжуємо обороняти", — зазначила Вікторія Ковбасюк.

