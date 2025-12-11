Что происходит в Часовом Яру — в ВСУ описали ситуацию на фронте

Военнослужащие ВСУ в Донецкой области. Фото: REUTERS/Stringer

Из-за туманов и ухудшения видимости российские силы стали действовать активнее в Часовом Яру. Они постоянно пытаются проводить штурмы.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщила военная 56-й отдельной мотопехотной бригады, главный сержант разведывательного взвода Виктория Ковбасюк.

Россияне активно штурмуют Часов Яр и уничтожают соседние города

Она отметила, что погодные условия все чаще создают преимущество для противника, который пользуется этим, чтобы приближаться живой силой. Несмотря на это украинские бойцы удерживают позиции и каждый раз дают отпор.

"По направлению скажу, что в общем, без привязок, это Часов Яр, сейчас как можем наблюдать погодные условия, которые именно чаще играют только на руку врагу, потому что очень часто сейчас туманы и именно утром, каждое утро, почти буквально, они пытаются делать попытки штурмовать, заходить живой силой. И работаем, даем отпор, но активность с ухудшением погоды, она их возрастает", — сказала военнослужащая.

По ее словам, ситуация на этом направлении остается сложной. Параллельно с боевыми действиями продолжается активная эвакуация мирных жителей из Константиновки, по которой россияне осуществляют системные удары.

"Сейчас происходит активная эвакуация мирного населения из Константиновки, потому что враг постоянно уничтожает этот город, очень активно начали уничтожать Славянск, Краматорск, очень много применения КАБов и "Шахедов" по гражданской инфраструктуре, то есть не по каким-то военным объектам. Поэтому ситуация сложная, но да, на этом направлении военные есть, держатся и продолжаем оборонять", — отметила Виктория Ковбасюк.

