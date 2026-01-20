Комбінована атака РФ 20 січня — Росія застосувала Циркон, Іскандери і дрони

Поліція досліджує уламки ракети. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

У ніч на 20 січня російські війська здійснили чергову масштабну повітряну атаку по Україні. Проте, цього разу вони зосередили основний удар на Київській області. Для обстрілу противник задіяв одразу кілька типів ракет та сотні ударних безпілотників, запущених із різних напрямків на території РФ та з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомили в пресслужбі Повітряних сил України.

Чим Росія атакувала Україну в ніч проти 20 січня

За наданою інформацією, атака розпочалася близько 19:00 19 січня і тривала протягом ночі. Ворог застосував одну протикорабельну ракету "Циркон", запущену з району тимчасово окупованого Криму, 18 балістичних ракет типу "Іскандер-М" та ракет С-300 із територій Брянської та Ростовської областей РФ, а також 15 крилатих ракет Х-101, які були запущені з Вологодської області.

Окрім цього, у повітряний простір України спрямували 339 ударних безпілотників типу Shahed, а також дрони "Гербера", "Італмас" і безпілотники інших типів.

До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Протиповітряна оборона працювала на півночі, півдні, сході та в центральних регіонах країни.

Станом на 10:00 сили ППО знищили або подавили загалом 342 ворожі цілі. Йдеться про 14 балістичних ракет "Іскандер-М" та С-300, 13 крилатих ракет Х-101, а також 315 ударних безпілотників різних типів.

Статистика. Фото: ПС ЗСУ

Водночас зафіксовано й наслідки ворожої атаки. Відомо, що п'ять ракет і 24 ударні БпЛА влучили на 11 локаціях. Крім того, падіння уламків збитих безпілотників зафіксоване ще на 12 локаціях. Інформація щодо двох ворожих ракет наразі уточнюється.

Нагадаємо, в Дніпропетровській ОВА розкрили деталі про наслідки російської атаки.

Через російську атаку в кількох регіонах України запровадили аварійні відключення світла.