Комбинированная атака РФ 20 января — Россия применила Циркон, Искандеры и дроны

Полиция исследует обломки ракеты. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В ночь на 20 января российские войска совершили очередную масштабную воздушную атаку по Украине. Однако, на этот раз они сосредоточили основной удар на Киевской области. Для обстрела противник задействовал сразу несколько типов ракет и сотни ударных беспилотников, запущенных с разных направлений на территории РФ и с временно оккупированных территорий.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил Украины.

Читайте также:

Чем Россия атаковала Украину в ночь на 20 января

По предоставленной информации, атака началась около 19:00 19 января и продолжалась в течение ночи. Враг применил одну противокорабельную ракету "Циркон", запущенную из района временно оккупированного Крыма, 18 баллистических ракет типа "Искандер-М" и ракет С-300 с территорий Брянской и Ростовской областей РФ, а также 15 крылатых ракет Х-101, которые были запущены из Вологодской области.

Кроме этого, в воздушное пространство Украины направили 339 ударных беспилотников типа Shahed, а также дроны "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов.

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Противовоздушная оборона работала на севере, юге, востоке и в центральных регионах страны.

По состоянию на 10:00 силы ПВО уничтожили или подавили в целом 342 вражеские цели. Речь идет о 14 баллистических ракет "Искандер-М" и С-300, 13 крылатых ракет Х-101, а также 315 ударных беспилотников различных типов.

Статистика. Фото: ВС ВСУ

В то же время зафиксированы и последствия вражеской атаки. Известно, что пять ракет и 24 ударных БпЛА попали на 11 локациях. Кроме того, падение обломков сбитых беспилотников зафиксировано еще на 12 локациях. Информация о двух вражеских ракетах пока уточняется.

Напомним, в Днепропетровской ОГА раскрыли детали о последствиях российской атаки.

Из-за российской атаки в нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения света.