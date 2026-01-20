Обстріл Дніпра 20 січня — поранено двох людей

Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Російські війська у ніч проти 20 січня та упродовж минулої доби атакували Дніпро та Дніпропетровську область. Ворог би по житлових будинках.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у Telegram.

Обстріли Дніпра 20 січня

Ганжа розповів, що цієї ночі окупанти обстріляли Дніпро. Внаслідок атаки виникла пожежа та пошкоджено підприємство. Також побиті вікна в будівлях, які розташовані поряд. Крім того, пошкоджені багатоповерхівка, інфраструктура та п'ять автівок.

Водночас постраждали дві жінки — 76 і 67 років. Обидві на амбулаторному лікуванні.

Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Під ворожий обстріл потрапила і Новоолександрівська громада Дніпровського району. Окупанти застосували БпЛА і пошкодили приватний будинок. А Покровську громаду армія РФ обстріляла з артилерії.

"Як повідомили в ПвК, захисники неба збили на Дніпропетровщині 40 безпілотників", — додав очільник ОВА.

Нагадаємо, у Києві після нічного обстрілу РФ тисячі будинків залишились без тепла. 80% з них — це будинки, куди повертали теплопостачання від 9 січня.

Через ворожу атаку в кількох регіонах запровадили аварійні відключення світла. Ситуація в енергосистемі складна.