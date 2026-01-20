Відео
Головна Армія Росіяни атакували Дніпро — в ОВА розкрили наслідки

Росіяни атакували Дніпро — в ОВА розкрили наслідки

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 09:32
Обстріл Дніпра 20 січня — поранено двох людей
Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Російські війська у ніч проти 20 січня та упродовж минулої доби атакували Дніпро та Дніпропетровську область. Ворог би по житлових будинках.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у Telegram. 

Читайте також:

Обстріли Дніпра 20 січня

Ганжа розповів, що цієї ночі окупанти обстріляли Дніпро. Внаслідок атаки виникла пожежа та пошкоджено підприємство. Також побиті вікна в будівлях, які розташовані поряд. Крім того, пошкоджені багатоповерхівка, інфраструктура та п'ять автівок.

Водночас постраждали дві жінки — 76 і 67 років. Обидві на амбулаторному лікуванні. 

Обстріл Дніпропетровської області 20 січня
Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA 
null
Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Під ворожий обстріл потрапила і Новоолександрівська громада Дніпровського району. Окупанти застосували БпЛА і пошкодили приватний будинок. А Покровську громаду армія РФ обстріляла з артилерії. 

"Як повідомили в ПвК, захисники неба збили на Дніпропетровщині 40 безпілотників", — додав очільник ОВА. 

Нагадаємо, у Києві після нічного обстрілу РФ тисячі будинків залишились без тепла. 80% з них — це будинки, куди повертали теплопостачання від 9 січня. 

Через ворожу атаку в кількох регіонах запровадили аварійні відключення світла. Ситуація в енергосистемі складна. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
