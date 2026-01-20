Обстрел Днепра 20 января — ранены два человека

Россияне атаковали Днепр — в ОВА раскрыли последствия
Российские войска в ночь на 20 января и в течение минувших суток атаковали Днепр и Днепропетровскую область. Враг бил по жилым домам.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в Telegram.
Обстрелы Днепра 20 января
Ганжа рассказал, что этой ночью оккупанты обстреляли Днепр. В результате атаки возник пожар и повреждено предприятие. Также побиты окна в зданиях, которые расположены рядом. Кроме того, повреждены многоэтажка, инфраструктура и пять автомобилей.
В то же время пострадали две женщины — 76 и 67 лет. Обе на амбулаторном лечении.
Под вражеский обстрел попала и Новоалександровская громада Днепровского района. Оккупанты применили БпЛА и повредили частный дом. А Покровскую громаду армия РФ обстреляла из артиллерии.
"Как сообщили в ПвК, защитники неба сбили на Днепропетровщине 40 беспилотников", — добавил глава ОВА.
Напомним, в Киеве после ночного обстрела РФ тысячи домов остались без тепла. 80% из них — это дома, куда возвращали теплоснабжение с 9 января.
Из-за вражеской атаки в нескольких регионах ввели аварийные отключения света. Ситуация в энергосистеме сложная.
