Україна
Россияне атаковали Днепр — в ОВА раскрыли последствия

Россияне атаковали Днепр — в ОВА раскрыли последствия

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 09:32
Обстрел Днепра 20 января — ранены два человека
Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Российские войска в ночь на 20 января и в течение минувших суток атаковали Днепр и Днепропетровскую область. Враг бил по жилым домам.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в Telegram.

Читайте также:

Обстрелы Днепра 20 января

Ганжа рассказал, что этой ночью оккупанты обстреляли Днепр. В результате атаки возник пожар и повреждено предприятие. Также побиты окна в зданиях, которые расположены рядом. Кроме того, повреждены многоэтажка, инфраструктура и пять автомобилей.

В то же время пострадали две женщины — 76 и 67 лет. Обе на амбулаторном лечении.

Обстріл Дніпропетровської області 20 січня
Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Под вражеский обстрел попала и Новоалександровская громада Днепровского района. Оккупанты применили БпЛА и повредили частный дом. А Покровскую громаду армия РФ обстреляла из артиллерии.

"Как сообщили в ПвК, защитники неба сбили на Днепропетровщине 40 беспилотников", — добавил глава ОВА.

Напомним, в Киеве после ночного обстрела РФ тысячи домов остались без тепла. 80% из них — это дома, куда возвращали теплоснабжение с 9 января.

Из-за вражеской атаки в нескольких регионах ввели аварийные отключения света. Ситуация в энергосистеме сложная.

Днепр Днепропетровская область обстрелы война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
