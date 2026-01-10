Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія На одного прикордонника шість окупантів — цей фільм треба бачити

На одного прикордонника шість окупантів — цей фільм треба бачити

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 04:16
Пекло Серебрянського лісу очима луганських прикордонників — вийшла документалка про героїзм бійців ЗСУ
Українські воїни в Серебрянському лісі. Ілюстративне фото: ngu.gov.ua

Бійці бригади "Помста" показали унікальні кадри ближніх боїв, евакуацію під дронами та життя на "нулі" у Серебрянському лісі, де ворог підходить впритул. Цей фільм дозволяє подивитись очима українських героїв на події на фронті і зрозуміти, якою ціною дається свобода.

Фільм у вільному доступі є на каналі  Луганського прикордонного загону.

Реклама
Читайте також:

Ближній бій і тактика "випаленої землі"

Головний герой фільму — офіцер з позивним "Лакі". Він розповідає, як змінювалася тактика ворога. Росіяни, розуміючи, що не можуть взяти позиції штурмом, просто знищують їх.

"Вони розбирають бліндажі артилерією, закидають "запальничками", труять газом. Коли бачать, що не можуть взяти — просто знищують", — згадує військовий.

На відео зафіксовано моменти, коли відстань до ворога скорочувалася до кількох метрів. В одному з епізодів група з чотирьох прикордонників прийняла бій проти переважаючих сил противника.

Двоє українських захисників — "Сява" та "Мольфар" — загинули в перші хвилини від прицільного вогню. Ті, хто вижив, продовжували відстрілюватися з різних бійниць, створюючи ілюзію, що людей на позиції більше.

Співвідношення один до шести

Військові констатують: на окремих ділянках перевага ворога в живій силі була колосальною. На одного українського захисника припадало до шести окупантів, адже росіяни не рахують людей.

"М'ясні штурми" — це не метафора, а реальність Серебрянського лісу. Коли одна група окупантів гине, на її місце одразу заходить інша.

Дорога життя через міни

Окремий блок фільму присвячено евакуації. Винести "трьохсотого" з лісу — це надскладна спецоперація. Шляхи відходу ворог дистанційно засипає протипіхотними мінами "Пелюстка" (ПФМ-1). Рухатися доводиться повільно, уважно дивлячись під ноги, тоді як зверху полюють ворожі дрони.

"Евакуація була надзвичайно важка. Їх треба було нести три кілометри до точки підбору", — розповідає "Лакі".

Один із драматичних моментів — переправа через річку. Щоб врятувати людей, прикордонники вигадали систему з тросом та надувними камерами, перетягуючи бійців з берега на берег. На жаль, не обійшлося без втрат.

Незламність ЗСУ

Попри втому, контузії та втрату побратимів, бійці "Помсти" продовжують тримати стрій. Фільм показує не лише війну, а й побут: як хлопці жартують під обстрілами, як до них в окоп приходить білка, як вони мріють просто виспатися.

Це чесне кіно про те, завдяки кому Україна досі стоїть!

Раніше ми повідомляли, що завдяки героїзму ЗСУ темпи просування окупантів РФ впали до мінімуму з початку осені. Загарбники за тиждень на фронті захопили 44 кв. км української території.

Нещодавно в ЗСУ повідомили, на якій ділянці фронту наразі найскладніша ситуація.

ЗСУ прикордонники Луганська область війна в Україні документальний фільм
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації