Пекло Серебрянського лісу очима луганських прикордонників — вийшла документалка про героїзм бійців ЗСУ

Українські воїни в Серебрянському лісі. Ілюстративне фото: ngu.gov.ua

Бійці бригади "Помста" показали унікальні кадри ближніх боїв, евакуацію під дронами та життя на "нулі" у Серебрянському лісі, де ворог підходить впритул. Цей фільм дозволяє подивитись очима українських героїв на події на фронті і зрозуміти, якою ціною дається свобода.

Фільм у вільному доступі є на каналі Луганського прикордонного загону.

Ближній бій і тактика "випаленої землі"

Головний герой фільму — офіцер з позивним "Лакі". Він розповідає, як змінювалася тактика ворога. Росіяни, розуміючи, що не можуть взяти позиції штурмом, просто знищують їх.

"Вони розбирають бліндажі артилерією, закидають "запальничками", труять газом. Коли бачать, що не можуть взяти — просто знищують", — згадує військовий.

На відео зафіксовано моменти, коли відстань до ворога скорочувалася до кількох метрів. В одному з епізодів група з чотирьох прикордонників прийняла бій проти переважаючих сил противника.

Двоє українських захисників — "Сява" та "Мольфар" — загинули в перші хвилини від прицільного вогню. Ті, хто вижив, продовжували відстрілюватися з різних бійниць, створюючи ілюзію, що людей на позиції більше.

Співвідношення один до шести

Військові констатують: на окремих ділянках перевага ворога в живій силі була колосальною. На одного українського захисника припадало до шести окупантів, адже росіяни не рахують людей.

"М'ясні штурми" — це не метафора, а реальність Серебрянського лісу. Коли одна група окупантів гине, на її місце одразу заходить інша.

Дорога життя через міни

Окремий блок фільму присвячено евакуації. Винести "трьохсотого" з лісу — це надскладна спецоперація. Шляхи відходу ворог дистанційно засипає протипіхотними мінами "Пелюстка" (ПФМ-1). Рухатися доводиться повільно, уважно дивлячись під ноги, тоді як зверху полюють ворожі дрони.

"Евакуація була надзвичайно важка. Їх треба було нести три кілометри до точки підбору", — розповідає "Лакі".

Один із драматичних моментів — переправа через річку. Щоб врятувати людей, прикордонники вигадали систему з тросом та надувними камерами, перетягуючи бійців з берега на берег. На жаль, не обійшлося без втрат.

Незламність ЗСУ

Попри втому, контузії та втрату побратимів, бійці "Помсти" продовжують тримати стрій. Фільм показує не лише війну, а й побут: як хлопці жартують під обстрілами, як до них в окоп приходить білка, як вони мріють просто виспатися.

Це чесне кіно про те, завдяки кому Україна досі стоїть!

Раніше ми повідомляли, що завдяки героїзму ЗСУ темпи просування окупантів РФ впали до мінімуму з початку осені. Загарбники за тиждень на фронті захопили 44 кв. км української території.

Нещодавно в ЗСУ повідомили, на якій ділянці фронту наразі найскладніша ситуація.