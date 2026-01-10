Ад Серебрянского леса глазами луганских пограничников — вышла документалка о героизме бойцов ВСУ

Украинские воины в Серебрянском лесу. Иллюстративное фото: ngu.gov.ua

Бойцы бригады "Месть" показали уникальные кадры ближних боев, эвакуацию под дронами и жизнь на "нуле" в Серебрянском лесу, где враг подходит вплотную. Этот фильм позволяет посмотреть глазами украинских героев на события на фронте и понять, какой ценой дается свобода.

Фильм в свободном доступе есть на канале Луганского пограничного отряда.

Ближний бой и тактика "выжженной земли"

Главный герой фильма — офицер с позывным "Лаки". Он рассказывает, как менялась тактика врага. Россияне, понимая, что не могут взять позиции штурмом, просто уничтожают их.

"Они разбирают блиндажи артиллерией, забрасывают "зажигалками", травят газом. Когда видят, что не могут взять — просто уничтожают", — вспоминает военный.

На видео зафиксированы моменты, когда расстояние до врага сокращалось до нескольких метров. В одном из эпизодов группа из четырех пограничников приняла бой против превосходящих сил противника.

Двое украинских защитников — "Сява" и "Мольфар" — погибли в первые минуты от прицельного огня. Те, кто выжил, продолжали отстреливаться из разных бойниц, создавая иллюзию, что людей на позиции больше.

Соотношение один к шести

Военные констатируют: на отдельных участках преимущество врага в живой силе было колоссальным. На одного украинского защитника приходилось до шести оккупантов, ведь россияне не считают людей.

"Мясные штурмы" — это не метафора, а реальность Серебрянского леса. Когда одна группа оккупантов погибает, на ее место сразу заходит другая.

Дорога жизни через мины

Отдельный блок фильма посвящен эвакуации. Вынести "трехсотого" из леса — это сверхсложная спецоперация. Пути отхода враг дистанционно засыпает противопехотными минами "Лепесток" (ПФМ-1). Двигаться приходится медленно, внимательно глядя под ноги, тогда как сверху охотятся вражеские дроны.

"Эвакуация была чрезвычайно тяжелая, их надо было нести три километра до точки подбора", — рассказывает "Лаки".

Один из драматических моментов — переправа через реку. Чтобы спасти людей, пограничники придумали систему с тросом и надувными камерами, перетаскивая бойцов с берега на берег. К сожалению, не обошлось без потерь.

Несокрушимость ВСУ

Несмотря на усталость, контузии и потерю собратьев, бойцы "Мести" продолжают держать строй. Фильм показывает не только войну, но и быт: как ребята шутят под обстрелами, как к ним в окоп приходит белка, как они мечтают просто выспаться.

Это честное кино о том, благодаря кому Украина до сих пор стоит!

Ранее мы сообщали, что благодаря героизму ВСУ темпы продвижения оккупантов РФ упали до минимума с начала осени. Захватчики за неделю на фронте захватили 44 кв. км украинской территории.

Недавно в ВСУ сообщили, на каком участке фронта сейчас самая сложная ситуация.