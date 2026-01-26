Сили ППО відбили масовану атаку БпЛА — скільки збито за ніч

Військовослужбовець збиває повітряні цілі. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 26 січня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по території України. За наявною інформацією, противник застосував загалом 138 ударних безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Близько 90 із запущених апаратів становили саме дрони-камікадзе типу Shahed. Запуски здійснювалися з кількох напрямків, серед яких Курськ, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ на території Росії, тимчасово окупований Донецьк, а також інші райони.

До відбиття повітряної атаки були залучені всі складові протиповітряної оборони. Роботу по ворожих цілях вели авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, сили безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 ранку протиповітряна оборона знищила або подавила 110 ворожих безпілотників різних типів. Основна частина цілей була уражена в північних і східних регіонах країни.

Статистика збитих цілей. Фото: ПС ЗСУ

Водночас зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 11 локаціях. Крім того, на одній локації зафіксовано падіння уламків збитих дронів.

