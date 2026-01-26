Відео
Головна Армія На 11 локаціях влучив 21 дрон — що збила ППО за ніч

На 11 локаціях влучив 21 дрон — що збила ППО за ніч

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 08:41
Сили ППО відбили масовану атаку БпЛА — скільки збито за ніч
Військовослужбовець збиває повітряні цілі. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 26 січня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по території України. За наявною інформацією, противник застосував загалом 138 ударних безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Що вдалося збити впродовж ночі та чим атакувала Росія 26 січня

Близько 90 із запущених апаратів становили саме дрони-камікадзе типу Shahed. Запуски здійснювалися з кількох напрямків, серед яких Курськ, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ на території Росії, тимчасово окупований Донецьк, а також інші райони.

До відбиття повітряної атаки були залучені всі складові протиповітряної оборони. Роботу по ворожих цілях вели авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, сили безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 ранку протиповітряна оборона знищила або подавила 110 ворожих безпілотників різних типів. Основна частина цілей була уражена в північних і східних регіонах країни.

null
Статистика збитих цілей. Фото: ПС ЗСУ

Водночас зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 11 локаціях. Крім того, на одній локації зафіксовано падіння уламків збитих дронів.

Нагадаємо, нещодавно Збройні сили України отримали від Франції новітні безпілотники Rodeur 330.

Також нещодавно Київ опинився під масованим ударом з боку Росії. У Повітряних силах звернули увагу на цікавий нюанс щодо тактики атаки.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
