Силы ПВО отбили массированную атаку БпЛА — сколько сбито за ночь

В ночь на 26 января российские войска осуществили массированную атаку беспилотниками по территории Украины. По имеющейся информации, противник применил всего 138 ударных беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Что удалось сбить в течение ночи и чем атаковала Россия 26 января

Около 90 из запущенных аппаратов составляли именно дроны-камикадзе типа Shahed. Запуски осуществлялись с нескольких направлений, среди которых Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск на территории России, временно оккупированный Донецк, а также другие районы.

К отражению воздушной атаки были привлечены все составляющие противовоздушной обороны. Работу по вражеским целям вели авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, силы беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 утра противовоздушная оборона уничтожила или подавила 110 вражеских беспилотников различных типов. Основная часть целей была поражена в северных и восточных регионах страны.

В то же время зафиксировано попадание 21 ударного БпЛА на 11 локациях. Кроме того, на одной локации зафиксировано падение обломков сбитых дронов.

