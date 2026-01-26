Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия На 11 локациях попал 21 дрон — что сбила ПВО за ночь

На 11 локациях попал 21 дрон — что сбила ПВО за ночь

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 08:41
Силы ПВО отбили массированную атаку БпЛА — сколько сбито за ночь
Военнослужащий сбивает воздушные цели. Фото: ВС ВСУ

В ночь на 26 января российские войска осуществили массированную атаку беспилотниками по территории Украины. По имеющейся информации, противник применил всего 138 ударных беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Реклама
Читайте также:

Что удалось сбить в течение ночи и чем атаковала Россия 26 января

Около 90 из запущенных аппаратов составляли именно дроны-камикадзе типа Shahed. Запуски осуществлялись с нескольких направлений, среди которых Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск на территории России, временно оккупированный Донецк, а также другие районы.

К отражению воздушной атаки были привлечены все составляющие противовоздушной обороны. Работу по вражеским целям вели авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, силы беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 утра противовоздушная оборона уничтожила или подавила 110 вражеских беспилотников различных типов. Основная часть целей была поражена в северных и восточных регионах страны.

null
Статистика сбитых целей. Фото: ПС ВСУ

В то же время зафиксировано попадание 21 ударного БпЛА на 11 локациях. Кроме того, на одной локации зафиксировано падение обломков сбитых дронов.

Напомним, недавно Вооруженные силы Украины получили от Франции новейшие беспилотники Rodeur 330.

Также недавно Киев оказался под массированным ударом со стороны России. В Воздушных силах обратили внимание на интересный нюанс относительно тактики атаки.

ППО дроны война в Украине Воздушные Силы ВСУ беспилотники
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации