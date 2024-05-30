Прокурори реалізовуватимуть права мобілізованих в'язнів за УДЗ — деталі

Ув'язнені Личаківської виправної колонії № 30. Фото ілюстративне: focus.ua

До лав Збройних сил України в рамках закону про мобілізацію ув'язнених можуть приєднатися понад 2 тисячі в'язнів. Суди вже отримали 2 402 клопотання від засуджених щодо умовно-дострокового звільнення для військової служби.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України у четвер, 30 травня.

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Як стало відомо, суди вже розглянули та своїми рішеннями задовольнили 1 843 такі клопотання. 775 засуджених вже вступили на службу до лав ЗСУ.

Найбільша кількість ув'язнених засуджених була зафіксована у:

Житомирській;

Кіровоградській;

Миколаївській;

Рівненській;

Харківській;

Хмельницькій;

Вінницькій;

Дніпропетровській областях.

Також в генпрокуратурі додали, що самі засуджені хотіли піти на фронт ще з початку повномасштабного вторгнення, проте законодавчих підстав реалізувати таке право не існувало.

Скриншот допису Офісу генпрокурора

Нагадаємо, раніше заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька розповіла, що в Україні розпочали мобілізовувати ув'язнених за нетяжкі злочини за власним бажанням, дехто з яких вже встиг взяти в полон російського солдата.

Водночас глава Мін'юсту, Денис Малюська, розповів, що до ЗСУ також можуть вступити й ув'язнені жінки, проте таких випадків досі не було зафіксовано.