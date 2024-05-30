Прокурори реалізовуватимуть права мобілізованих в'язнів за УДЗ — деталі

Мобілізація ув'язнених — до ЗСУ можуть приєднатися понад дві тисячі в'язнів
До лав Збройних сил України в рамках закону про мобілізацію ув'язнених можуть приєднатися понад 2 тисячі в'язнів. Суди вже отримали 2 402 клопотання від засуджених щодо умовно-дострокового звільнення для військової служби.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України у четвер, 30 травня.
Ув'язнені в лавах ЗСУ
Як стало відомо, суди вже розглянули та своїми рішеннями задовольнили 1 843 такі клопотання. 775 засуджених вже вступили на службу до лав ЗСУ.
Найбільша кількість ув'язнених засуджених була зафіксована у:
- Житомирській;
- Кіровоградській;
- Миколаївській;
- Рівненській;
- Харківській;
- Хмельницькій;
- Вінницькій;
- Дніпропетровській областях.
Також в генпрокуратурі додали, що самі засуджені хотіли піти на фронт ще з початку повномасштабного вторгнення, проте законодавчих підстав реалізувати таке право не існувало.
Нагадаємо, раніше заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька розповіла, що в Україні розпочали мобілізовувати ув'язнених за нетяжкі злочини за власним бажанням, дехто з яких вже встиг взяти в полон російського солдата.
Водночас глава Мін'юсту, Денис Малюська, розповів, що до ЗСУ також можуть вступити й ув'язнені жінки, проте таких випадків досі не було зафіксовано.
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