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Мобілізація ув'язнених — до ЗСУ можуть приєднатися понад дві тисячі в'язнів

30 травня 2024 14:38
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Прокурори реалізовуватимуть права мобілізованих в'язнів за УДЗ — деталі
Ув'язнені Личаківської виправної колонії № 30. Фото ілюстративне: focus.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

До лав Збройних сил України в рамках закону про мобілізацію ув'язнених можуть приєднатися понад 2 тисячі в'язнів. Суди вже отримали 2 402 клопотання від засуджених щодо умовно-дострокового звільнення для військової служби.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України у четвер, 30 травня.

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Як стало відомо, суди вже розглянули та своїми рішеннями задовольнили 1 843 такі клопотання. 775 засуджених вже вступили на службу до лав ЗСУ.

Найбільша кількість ув'язнених засуджених була зафіксована у:

  • Житомирській;
  • Кіровоградській;
  • Миколаївській;
  • Рівненській;
  • Харківській;
  • Хмельницькій;
  • Вінницькій;
  • Дніпропетровській областях. 

Також в генпрокуратурі додали, що самі засуджені хотіли піти на фронт ще з початку повномасштабного вторгнення, проте законодавчих підстав реалізувати таке право не існувало.

мобілізація ув'язнених
Скриншот допису Офісу генпрокурора

Нагадаємо, раніше заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька розповіла, що в Україні розпочали мобілізовувати ув'язнених за нетяжкі злочини за власним бажанням, дехто з яких вже встиг взяти в полон російського солдата.

Водночас глава Мін'юсту, Денис Малюська, розповів, що до ЗСУ також можуть вступити й ув'язнені жінки, проте таких випадків досі не було зафіксовано. 

ЗСУ
Україна
Офіс генерального прокурора
прокуратура
ув'язнені
мобілізація
війна в Україні

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