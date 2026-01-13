Масована атака Росії по Україні 13 січня — скільки збито ракет і БпЛА

Військові відстежують цілі в небі. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 13 січня Росія здійснила масштабну повітряну атаку по території України, використавши ракети різних типів та сотні ударних безпілотників. Відомо про влучання деяких цілей на кількох локаціях.

Про це повідомили в пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

За наявною інформацією, противник застосував 18 балістичних ракет типу Іскандер-М та зенітних керованих ракет С-300, запущених із територій Курської, Брянської та Воронезької областей РФ, а також із тимчасово окупованого Криму.

Окрім цього, було випущено сім крилатих ракет Іскандер-К з Курської та Бєлгородської областей РФ. Також російські війська запустили 293 ударні безпілотники типу Shahed, "Гербера" та дрони інших типів з напрямків Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ на території РФ та Кача в окупованому Криму. Близько 200 із них становили дрони типу Shahed.

Удари балістичними ракетами були завдані з чотирьох напрямків по Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях.

Станом на 09:30, за попередніми даними, силами протиповітряної оборони було знищено або подавлено 247 повітряних цілей. Серед них — дві балістичні ракети Іскандер-М, п'ять крилатих ракет Іскандер-К та 240 ворожих безпілотників типу Shahed, Гербера і дронів інших типів. Робота ППО велася на півночі, півдні, сході та в центральних регіонах країни.

Статистика збитих дронів та ракет. Фото: ПС ЗСУ

Водночас зафіксовано влучання балістичних і зенітних ракет, а також 48 ударних безпілотників на 24 локаціях. Повітряна атака триває, у повітряному просторі України залишаються ворожі дрони. Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, під атакою в Харкові опинився поштовий термінал, є інформація про загиблих та поранених.

Також гучні вибухи та пожежі виникли в Дніпропетровській області через атаку дронів та ракет.

Відомо, що в Одесі під атакою опинилась центральна частина міста, є інформація про поранених та руйнування цивільних об'єктів.

Також в ДТЕК заявили, що російські війська атакували ТЕС та знищили значну частину обладнання.