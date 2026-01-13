Обстріл Дніпропетровщини 13 січня — які наслідки

На Дніпропетровщині ворог вдарив по цивільним — які наслідки
У ніч проти 13 січня Дніпропетровська область знову опинилася під масованим ворожим обстрілом. Російські війська атакували регіон ракетами та безпілотниками.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини
Ввечері ворог спрямував БпЛА на Кривий Ріг, а вночі відбулася масована ракетно-дронова атака по Криворізькому району — під ударом опинилася Зеленодольська громада. Внаслідок обстрілу виникла пожежа, пошкоджена інфраструктура, два приватні будинки та газогін. Постраждала 69-річна жінка, її госпіталізували у стані середньої тяжкості.
Також безпілотники атакували Васильківську громаду Синельниківського району. Там поранення отримав 86-річний чоловік — його доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. Загорівся приватний будинок, ще один зазнав пошкоджень. Також понівечені господарська споруда, автомобіль, причіп і газогін.
У Солонянській громаді Дніпровського району внаслідок атаки безпілотника пошкоджена житлова оселя.
Окремо ворог атакував Нікопольський район, застосовуючи FPV-дрони. Під обстрілами опинилися Нікополь, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Внаслідок ударів загорівся автомобіль, пошкоджені приватний будинок та лінія електропередач.
Нагадаємо, цієї ночі армія РФ також завдала удару по поштовому терміналу в передмісті Харкова. Внаслідок атаки загинуло щонайменше 4 людини.
Крім того, ворог атакував безпілотниками та ракетами Київ та область.
