Головна Армія На Дніпропетровщині ворог вдарив по цивільним — які наслідки

На Дніпропетровщині ворог вдарив по цивільним — які наслідки

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 08:33
Обстріл Дніпропетровщини 13 січня — які наслідки
Гасіння пожежі. Ілюстративне фото: ДСНС

У ніч проти 13 січня Дніпропетровська область знову опинилася під масованим ворожим обстрілом. Російські війська атакували регіон ракетами та безпілотниками.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Читайте також:

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини

Ввечері ворог спрямував БпЛА на Кривий Ріг, а вночі відбулася масована ракетно-дронова атака по Криворізькому району — під ударом опинилася Зеленодольська громада. Внаслідок обстрілу виникла пожежа, пошкоджена інфраструктура, два приватні будинки та газогін. Постраждала 69-річна жінка, її госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Також безпілотники атакували Васильківську громаду Синельниківського району. Там поранення отримав 86-річний чоловік — його доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. Загорівся приватний будинок, ще один зазнав пошкоджень. Також понівечені господарська споруда, автомобіль, причіп і газогін.

Обстріл Дніпропетровщини 13 січня
Згоріле авто внаслідок атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

У Солонянській громаді Дніпровського району внаслідок атаки безпілотника пошкоджена житлова оселя.

Окремо ворог атакував Нікопольський район, застосовуючи FPV-дрони. Під обстрілами опинилися Нікополь, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Внаслідок ударів загорівся автомобіль, пошкоджені приватний будинок та лінія електропередач.

Нагадаємо, цієї ночі армія РФ також завдала удару по поштовому терміналу в передмісті Харкова. Внаслідок атаки загинуло щонайменше 4 людини.

Крім того, ворог атакував безпілотниками та ракетами Київ та область.

Дніпропетровська область обстріли війна в Україні атака постраждалі
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
