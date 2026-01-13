Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия На Днепропетровщине враг ударил по гражданским — последствия

На Днепропетровщине враг ударил по гражданским — последствия

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 08:33
Обстрел Днепропетровщины 13 января — какие последствия
Тушение пожара. Иллюстративное фото: ГСЧС

В ночь на 13 января Днепропетровская область снова оказалась под массированным вражеским обстрелом. Российские войска атаковали регион ракетами и беспилотниками.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Реклама
Читайте также:

Последствия обстрелов Днепропетровщины

Вечером враг направил БпЛА на Кривой Рог, а ночью состоялась массированная ракетно-дроновая атака по Криворожскому району — под ударом оказалась Зеленодольская громада. В результате обстрела возник пожар, повреждена инфраструктура, два частных дома и газопровод. Пострадала 69-летняя женщина, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Также беспилотники атаковали Васильковскую громаду Синельниковского района. Там ранения получил 86-летний мужчина — его доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Загорелся частный дом, еще один получил повреждения. Также изуродованы хозяйственная постройка, автомобиль, прицеп и газопровод.

Обстріл Дніпропетровщини 13 січня
Сгоревшее авто в результате атаки. Фото: Днепропетровская ОВА

В Солонянской громаде Днепровского района в результате атаки беспилотника поврежден жилой дом.

Отдельно враг атаковал Никопольский район, применяя FPV-дроны. Под обстрелами оказались Никополь, Марганецкая, Покровская и Червоногригорьевская громады. В результате ударов загорелся автомобиль, повреждены частный дом и линия электропередач.

Напомним, этой ночью армия РФ также нанесла удар по почтовому терминалу в пригороде Харькова. В результате атаки погибли по меньшей мере 4 человека.

Кроме того, враг атаковал беспилотниками и ракетами Киев и область.

Днепропетровская область обстрелы война в Украине атака пострадавшие
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации