Обстрел Днепропетровщины 13 января — какие последствия

На Днепропетровщине враг ударил по гражданским — последствия
В ночь на 13 января Днепропетровская область снова оказалась под массированным вражеским обстрелом. Российские войска атаковали регион ракетами и беспилотниками.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Последствия обстрелов Днепропетровщины
Вечером враг направил БпЛА на Кривой Рог, а ночью состоялась массированная ракетно-дроновая атака по Криворожскому району — под ударом оказалась Зеленодольская громада. В результате обстрела возник пожар, повреждена инфраструктура, два частных дома и газопровод. Пострадала 69-летняя женщина, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Также беспилотники атаковали Васильковскую громаду Синельниковского района. Там ранения получил 86-летний мужчина — его доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Загорелся частный дом, еще один получил повреждения. Также изуродованы хозяйственная постройка, автомобиль, прицеп и газопровод.
В Солонянской громаде Днепровского района в результате атаки беспилотника поврежден жилой дом.
Отдельно враг атаковал Никопольский район, применяя FPV-дроны. Под обстрелами оказались Никополь, Марганецкая, Покровская и Червоногригорьевская громады. В результате ударов загорелся автомобиль, повреждены частный дом и линия электропередач.
Напомним, этой ночью армия РФ также нанесла удар по почтовому терминалу в пригороде Харькова. В результате атаки погибли по меньшей мере 4 человека.
Кроме того, враг атаковал беспилотниками и ракетами Киев и область.
