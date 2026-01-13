Массированная атака России по Украине 13 января — сколько сбито ракет и БпЛА

Военные отслеживают цели в небе. Фото: ПС ВСУ

В ночь на 13 января Россия осуществила масштабную воздушную атаку по территории Украины, использовав ракеты различных типов и сотни ударных беспилотников. Известно о попадании некоторых целей на нескольких локациях.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

Читайте также:

Чем Россия атаковала Украину в ночь на 13 января

По имеющейся информации, противник применил 18 баллистических ракет типа Искандер-М и зенитных управляемых ракет С-300, запущенных с территорий Курской, Брянской и Воронежской областей РФ, а также с временно оккупированного Крыма.

Кроме этого, было выпущено семь крылатых ракет Искандер-К из Курской и Белгородской областей РФ. Также российские войска запустили 293 ударных беспилотника типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов с направлений Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск на территории РФ и Кача в оккупированном Крыму. Около 200 из них составляли дроны типа Shahed.

Удары баллистическими ракетами были нанесены с четырех направлений по Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Киевской областях.

По состоянию на 09:30, по предварительным данным, силами противовоздушной обороны было уничтожено или подавлено 247 воздушных целей. Среди них - две баллистические ракеты Искандер-М, пять крылатых ракет Искандер-К и 240 вражеских беспилотников типа Shahed, Гербера и дронов других типов. Работа ПВО велась на севере, юге, востоке и в центральных регионах страны.

Статистика сбитых дронов и ракет. Фото: ПС ВСУ

В то же время зафиксировано попадание баллистических и зенитных ракет, а также 48 ударных беспилотников на 24 локациях. Воздушная атака продолжается, в воздушном пространстве Украины остаются вражеские дроны. Граждан призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Напомним, под атакой в Харькове оказался почтовый терминал, есть информация о погибших и раненых.

Также громкие взрывы и пожары возникли в Днепропетровской области из-за атаки дронов и ракет.

Известно, что в Одессе под атакой оказалась центральная часть города, есть информация о раненых и разрушениях гражданских объектов.

Также в ДТЭК заявили, что российские войска атаковали ТЭС и уничтожили значительную часть оборудования.