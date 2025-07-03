Блогер прокоментував експертність Буданова

Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Громадський діяч та блогер Євген Прокопишин пояснив, а яких питаннях, окрім війни, добре орієнтується начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов. На його думку, Буданов також чудово орієнтується у геополітичних та стратегічних темах.

Своєю думкою Євген Прокопишин поділився у четвер, 3 липня, у Facebook.

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На думку блогера Євгена Прокопишина, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, судячи з його нового інтерв’ю, орієнтується не лише у воєнній тематиці, а й у геополітичних та стратегічних питаннях. Він зазначив, що Буданов із військового професіонала виріс у сильного управлінця.

"Днями я вже публікував фрагмент нового інтерв’ю Буданова, але це була лише маленька частинка з цієї цікавої розмови — дуже раджу подивитися повністю та уважно. Особливо раджу звернути увагу на те, як і що Буданов говорить про геополітичні та стратегічні питання. Він уже якісно орієнтується не лише у воєнній тематиці. Ба більше, він розглядає всі процеси у світі без ілюзій — дуже тверезий погляд, чого багатьом нашим керівникам не вистачає. Думаю, що це все завдяки чудовій команді ГУР — яку він сам же і створив фактично з нуля", — зауважив Прокопишин.

В якості показових він нагадав про такі визначні приклади роботи ГУР, як визволення усіх полонених українок з сирійських таборів в результаті унікальної п’ятирічної "багатоходівки", операції проти ПВК Вагнера в Африці, потоплені російські кораблі, збиті російські літаки та гелікоптери, операції в Криму і на морі, і ще багато чого (в тому числі поки що невідомого). Причому, в деяких операціях генерал Буданов брав участь особисто і мав тяжке поранення.

"Мені дуже імпонують його спокій, прийняття реальності та стратегічне мислення. Думаю, мало хто буде сперечатися, що на наших очах з військового професіонала виріс сильний управлінець, здатний підібрати та організувати кваліфіковані кадри. Вважаю, що у нього серйозна і якісна команда, яка дійсно працює системно і досягає інколи навіть фантастичних результатів, що є доволі рідкісним випадком для сучасної України, де деградація багатьох держструктур вже не просто очевидна, а і зайшла вже занадто далеко…", — констатував блогер.

Нагадаємо, що нещодавно Кирило Буданов відповів, чи може Росія щодня запускати по 500 "Шахедів".

Також Буданов прокоментував ситуацію на полі бою та наступальні дії російських військ.