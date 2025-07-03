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Головна Армія Блогер пояснив, в яких питаннях добре орієнтується Буданов

Блогер пояснив, в яких питаннях добре орієнтується Буданов

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 10:40
Блогер прокоментував експертність Буданова
Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Громадський діяч та блогер Євген Прокопишин пояснив, а яких питаннях, окрім війни, добре орієнтується начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов. На його думку, Буданов також чудово орієнтується у геополітичних та стратегічних темах.

Своєю думкою Євген Прокопишин поділився у четвер, 3 липня, у Facebook.

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Прокопишин про експертність Буданова

На думку блогера Євгена Прокопишина, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, судячи з його нового інтерв’ю, орієнтується не лише у воєнній тематиці, а й у геополітичних та стратегічних питаннях. Він зазначив, що Буданов із військового професіонала виріс у сильного управлінця.

"Днями я вже публікував фрагмент нового інтерв’ю Буданова, але це була лише маленька частинка з цієї цікавої розмови — дуже раджу подивитися повністю та уважно. Особливо раджу звернути увагу на те, як і що Буданов говорить про геополітичні та стратегічні питання. Він уже якісно орієнтується не лише у воєнній тематиці. Ба більше, він розглядає всі процеси у світі без ілюзій — дуже тверезий погляд, чого багатьом нашим керівникам не вистачає. Думаю, що це все завдяки чудовій команді ГУР — яку він сам же і створив фактично з нуля", — зауважив Прокопишин.

В якості показових він нагадав про такі визначні приклади роботи ГУР, як визволення усіх полонених українок з сирійських таборів в результаті унікальної п’ятирічної "багатоходівки", операції проти ПВК Вагнера в Африці, потоплені російські кораблі, збиті російські літаки та гелікоптери, операції в Криму і на морі, і ще багато чого (в тому числі поки що невідомого). Причому, в деяких операціях генерал Буданов брав участь особисто і мав тяжке поранення.

"Мені дуже імпонують його спокій, прийняття реальності та стратегічне мислення. Думаю, мало хто буде сперечатися, що на наших очах з військового професіонала виріс сильний управлінець, здатний підібрати та організувати кваліфіковані кадри. Вважаю, що у нього серйозна і якісна команда, яка дійсно працює системно і досягає інколи навіть фантастичних результатів, що є доволі рідкісним випадком для сучасної України, де деградація багатьох держструктур вже не просто очевидна, а і зайшла вже занадто далеко…", — констатував блогер.

Нагадаємо, що нещодавно Кирило Буданов відповів, чи може Росія щодня запускати по 500 "Шахедів".

Також Буданов прокоментував ситуацію на полі бою та наступальні дії російських військ.

розвідка блогери Кирило Буданов війна в Україні ГУР
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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