Чому у 3 ОШБр найнижчий рівень СЗЧ - думка Білецького

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що його підрозділ має найнижчий показник СЗЧ серед усіх корпусів. У січні залишили частину лише 13 осіб, що стало рекордно низьким показником.

Про це він розповів в інтерв’ю Факти ICTV, передають Новини.LIVE.

Чому у 3 ОШБр найнижчий рівень СЗЧ

"Мої слова нескладно буде підтвердити. Я за них відповідаю. У цьому місяці абсолютний рекорд в 3 штурмовій бригаді, яка має в своєму складі більше 10 тисяч людей, всьго 13 СЗЧ", — заявив Білецький.

Він наголосив, що такого результату вдалося досягти завдяки комплексу заходів, адже не існує одного простого рішення для подолання цієї проблеми.

Серед ключових чинників він назвав створення належних умов служби, призначення компетентних командирів та справедливе ставлення як до рядових військових, так і до офіцерів.

Командир підкреслив, що дисципліна має бути однаковою для всіх.

"Солдати мають бачити, що якщо вони "плужать" — їх карають, але якщо те ж саме роблять і їхні начальники, то і вони (командири, — ред.) понесуть своє покарання", — пояснив він.

Нагадаємо, що раніше Андрій Білецький заявив, що армія РФ не встигає компенсувати шалені втрати своїх солдатів.

Нагадаємо, а до цього стало відомо, що РФ вигадала спосіб, як приховати справжні втрати під Покровськом — для цього існує схема із СЗЧ.