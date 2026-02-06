Почему у 3 ОШБр самый низкий уровень СЗЧ - мнение Билецкого

Андрей Билецкий. Фото: кадр из видео

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий заявил, что его подразделение имеет самый низкий показатель СЗЧ среди всех корпусов. В январе оставили часть только 13 человек, что стало рекордно низким показателем.

Об этом он рассказал в интервью Факты ICTV, передают Новини.LIVE.

Почему в 3 ОШБр самый низкий уровень СЗЧ

"Мои слова несложно будет подтвердить. Я за них отвечаю. В этом месяце абсолютный рекорд в 3 штурмовой бригаде, которая имеет в своем составе более 10 тысяч человек, всего 13 СЗЧ", — заявил Билецкий.

Он отметил, что такого результата удалось достичь благодаря комплексу мероприятий, ведь не существует одного простого решения для преодоления этой проблемы.

Среди ключевых факторов он назвал создание надлежащих условий службы, назначение компетентных командиров и справедливое отношение как к рядовым военным, так и к офицерам.

Командир подчеркнул, что дисциплина должна быть одинаковой для всех.

"Солдаты должны видеть, что если они "плужат" — их наказывают, но если то же самое делают и их начальники, то и они (командиры, — ред.) понесут свое наказание", — пояснил он.

Напомним, что ранее Андрей Билецкий заявил, что армия РФ не успевает компенсировать огромные потери своих солдат.

Напомним, а до этого стало известно, что РФ придумала способ, как скрыть настоящие потери под Покровском — для этого существует схема с СЗЧ.