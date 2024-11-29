Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Бійці ДПСУ знищили танки та іншу техніку ворога — відео arrow

Бійці ДПСУ знищили танки та іншу техніку ворога — відео

29 листопада 2024 13:02
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Прикордонники знищили танки та іншу техніку ворога — відео
Знищений російський танк. Фото: скриншот
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

На Куп'янському напрямку бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс" завдали нищівного удару по бойовій техніці російських загарбників. Зокрма, було знищено танки та бойові машини піхоти.

Відповідне відео було розміщено на сторінці ДПСУ у п'ятницю, 29 листопада.

Читайте також:

Прикордонники знищили ворожу техніку

"Танки, БМП, квадроцикли та склади — все в мінус", — прокоментували вдалу роботу прикордонники.

Загалом на Куп’янському напрямку оператори ударних БпЛА комендатури РУБпАК "Фенікс" прикордонної бригади "Помста" знищили чотири танки, два авто, два квадроцикли, БМП-2 окупантів. Також захисники спалили два склади пально-мастильних матеріалів. 

Нагадаємо, бійці 5-ї окремої штурмової бригади показали відео, як відбили російський штурм біля Покровська.

Також українські військові продемонстрували, як завдали точних ударів по ворогу і знищили танки, БМП, БТРи, вантажівки й піхоту.

танки війна в Україні ДПСУ втрати окупантів БпЛА

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:56 В Україну повернули тіла 502 загиблих військових

Text

13:48 Нардеп пояснив, чому ЄС не влаштовує розвиток бізнесу України

13:42 Буданов відреагував на чутки про своє звільнення — що сказав

13:37 Зеленський зідзвонився з Шольцом — обговорили розмову з Путіним

13:36 Синоптики попередили про мокру і холодну погоду на Львівщині

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

13:22 Українці отримуватимуть менші зарплати – що зміниться в грудні

13:21 У Харкові ліквідували агентуру РФ з ексберкутівцями — подробиці

13:17 Гроші в пісок — на Одещині знову потонули оборонні споруди

13:10 Генштаб підтвердив ураження нафтобази РФ та ЗРК "Бук-М3"

13:02 Бійці ДПСУ знищили танки та іншу техніку ворога — відео

13:56 В Україну повернули тіла 502 загиблих військових

13:42 Буданов відреагував на чутки про своє звільнення — що сказав

13:37 Зеленський зідзвонився з Шольцом — обговорили розмову з Путіним

13:36 Синоптики попередили про мокру і холодну погоду на Львівщині

13:22 Українці отримуватимуть менші зарплати – що зміниться в грудні

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

13:21 У Харкові ліквідували агентуру РФ з ексберкутівцями — подробиці

13:17 Гроші в пісок — на Одещині знову потонули оборонні споруди

13:10 Генштаб підтвердив ураження нафтобази РФ та ЗРК "Бук-М3"

13:02 Бійці ДПСУ знищили танки та іншу техніку ворога — відео

13:00 Фінансова допомога ВПО — хто може втратити виплати з 1 грудня

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

28 листопада 2024
Ексклюзив

18:33 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

06:40 Ціни на мідь — яка вартість кольорових металів у листопаді

27 листопада 2024
Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

06:05 В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

26 листопада 2024

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

Text

13:48 Нардеп пояснив, чому ЄС не влаштовує розвиток бізнесу України

Text

13:01 Потужні вибухи в Криму та заява Путіна про мир — ефір День.LIVE

Text

12:42 Нардеп пояснив, де брати гроші на підтримку ветеранів

Text

08:22 Як довго будуть тривати відключення світла — прогноз експерта

Text

08:00 Екстрене звернення президента Зеленського — ефір Ранок.LIVE

28 листопада 2024
Text

21:22 Нардеп пояснив, яких змін потребує документ про бронювання

Text

17:59 Важлива заява Єрмака та погрози Путіна — ефір Вечір.LIVE

Text

16:25 В Україні у 2025 році різко підвищаться тарифи, — експерт

Text

15:01 Атака на Україну — по скільки годин на добу вимикатимуть світло

Text

13:34 Нагорняк сказав, скільки днів на відновлення енергосистеми

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК

25 листопада 2024

14:53 13-та зарплата в грудні — хто отримає бонус до новорічних свят