Прикордонники знищили танки та іншу техніку ворога — відео

Знищений російський танк. Фото: скриншот

На Куп'янському напрямку бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс" завдали нищівного удару по бойовій техніці російських загарбників. Зокрма, було знищено танки та бойові машини піхоти.

Відповідне відео було розміщено на сторінці ДПСУ у п'ятницю, 29 листопада.

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Прикордонники знищили ворожу техніку

"Танки, БМП, квадроцикли та склади — все в мінус", — прокоментували вдалу роботу прикордонники.

Загалом на Куп’янському напрямку оператори ударних БпЛА комендатури РУБпАК "Фенікс" прикордонної бригади "Помста" знищили чотири танки, два авто, два квадроцикли, БМП-2 окупантів. Також захисники спалили два склади пально-мастильних матеріалів.

Нагадаємо, бійці 5-ї окремої штурмової бригади показали відео, як відбили російський штурм біля Покровська.

Також українські військові продемонстрували, як завдали точних ударів по ворогу і знищили танки, БМП, БТРи, вантажівки й піхоту.