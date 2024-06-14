Демобілізація інваліда, необхідність візиту до ТЦК

Військовослужбовець у інвалідному кріслі. Фото: "Гречка"

Військовий, який звільняється зі Збройних сил України через наявність інвалідності, має обов’язково з’явитися у ТЦК і оформити заяву про відстрочку. Такому громадянину можуть надсилати повістки, але мобілізувати його не матимуть права.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Навіть після звільнення з армії — до ТЦК

Коментуючи питання військового, який звільняється з армії через отриману інвалідність, юристи підтвердили його припущення про обов’язковість відвідування ТЦК та СП.

"Вам потрібно все одно прийти до ТЦК та подати заяву про оформлення відстрочки у зв'язку з інвалідністю", — йдеться у відповіді фахівців.

Вони також зазначили, що відстрочка автоматично не надається навіть у такій ситуації — тож потрібно заявити, що особа хоче оформити відстрочку.

Повістки будуть, мобілізувати не можуть

При цьому навіть визнання громадянина придатним до військової служби не позбавляє його відстрочки через наявність інвалідності.

"У разі оформлення ТЦК Вам відстрочки, вручати повістки Вам зможуть, оскільки Ви все одно залишаєтесь військовозобов'язаним, наприклад, повістки на уточнення даних, але призвати Вас на військову службу за мобілізацією не мають права", — наголошується у відповіді юристів.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що робити, якщо працівники ТЦК та СП безпідставно відмовляють у праві на відстрочку.

Додамо, що під час підготовки нинішнього закону про мобілізацію Верховна Рада України виключила із законопроєкту про мобілізацію норму щодо демобілізації військових загалом.