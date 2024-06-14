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Увольнение из ВСУ из-за инвалидности — нужно ли идти в ТЦК

14 июня 2024 16:50
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Демобилизация инвалида, необходимость визита в ТЦК
Военнослужащий в инвалидном кресле. Фото: "Гречка"
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Военный, увольняемый из Вооруженных сил Украины из-за наличия инвалидности, должен обязательно явиться в ТЦК и оформить заявление об отсрочке. Такому гражданину могут присылать повестки, но мобилизовать его без права.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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Комментируя вопрос военного, который увольняется из армии из-за полученной инвалидности, юристы подтвердили его предположение об обязательности посещения ТЦК и СП.

"Вам нужно все равно прийти в ТЦК и подать заявление об оформлении отсрочки в связи с инвалидностью", — говорится в ответе специалистов.

Они также отметили, что отсрочка автоматически не предоставляется даже в такой ситуации, поэтому нужно заявить, что лицо хочет оформить отсрочку.

Повестки будут, мобилизовать не могут

При этом даже признание гражданина пригодным к военной службе не лишает его отсрочки из-за наличия инвалидности.

"В случае оформления ТЦК Вам отсрочки, вручать повестки Вам смогут, поскольку Вы все равно остаетесь военнообязанным, например повестки на уточнение данных, но призвать Вас на военную службу по мобилизации не имеют права", — отмечается в ответе юристов.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что делать, если работники ТЦК и СП безосновательно отказывают в праве на отсрочку.

Добавим, что во время подготовки нынешнего закона о мобилизации Верховная Рада исключила из законопроекта о мобилизации норму о демобилизации военных в целом.

ТЦК и СП
военнослужащие
военные
ВСУ
повестки

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