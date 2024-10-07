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ЗСУ взяли в полон єгипетського найманця — він відповів, як потрапив в армію

7 жовтня 2024 14:51
Євгенія Брюховецька - редактор
Вербування іноземних найманців до армії Росії — єгиптянин поділився історією
Єгипетські найманці. Ілюстративне фото: PICRYL
Євгенія Брюховецька - редактор

Росія продовжує вербувати іноземних найманців для здійснення "м'ясних штурмів" на фронті в Україні. Один із них, громадянин Єгипту, потрапив в український полон.

Про це йдеться у сюжеті Донбас Реалії.

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Іноземні найманці в російській армії

На Курахівському напрямку найчастіше фіксують іноземних найманців серед окупантів. За словами українських військових, іноземні найманці такі налякані, що часто "бояться більше своїх командирів, аніж померти". В російській армії до них застосовують жорсткі заходи примусу.

Так, захисники взяли одного з них у полон — це 25-річний громадянин Єгипту. До рук українських воїнів він потрапив у районі села Перемоги неподалік Мар'їнки Донецької області.

Він поділився, що задачею його групи було дістатися до точки, закріпитися там і сидіти. Але просидівши там дві доби під обстрілами, вони вирішили здатися.

"Немає зв'язку, води немає, нічого немає. Тому ми здалися. Сказали: пацани, ми здаємося. А на той бік ніхто не відповідає. Український пацан сказав: "Побачите дрон, за ним ідіть". І ми так зробили все", — сказав єгиптянин.

Цей момент був зафіксований на відео: там видно, як під час здачі в полон російська артилерія обстріляла групу, двоє найманців загинули. 

Як громадянин Єгипту потрапив на фронт

За словами полоненого, він навчався на лінгвістичному факультеті у Росії. А 3 березня цього року підписав контракт з армією, через закінчення терміну візи.

"Третій курс закінчив, залишився лише останній. Почитав в інтернеті, що за законом якщо ти не громадянин Росії, вони не можуть відправити тебе на "СВО", — сказав чоловік.

Однак після підписання контракту його кинули на фронт. Він пригадав, що відмовлявся їхати на війну, але йому вже зробили громадянство Росії без його відома, аби відправити в Україну.

25-річного чоловіка посадили в КАМАЗ і повезли на полігон, а тоді відправили на штурм на Курахівський напрямок.

"Чесне слово, ми — м'ясо. Якщо не хочеш поїхати на завдання, то вони можуть стріляти, в яму тебе посадять. У ямі закривають, ти нічого не бачиш. Я знаю людину, яка три тижні в ямі сиділа", — додав він.

Раніше ГУР оприлюднило докази відправлення Росією сирійських найманців у "м'ясні штурми" в Луганську область. 

Також видання Reuters писало, що міноборони Росії замовчує долю найманців ПВК "Вагнер", які після Бахмута пішли воювати в Африку, та ігнорує родичів "вагнерівців", які зникли безвісти. 

російські війська Єгипет окупанти полонені війна в Україні Росія

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