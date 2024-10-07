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ВСУ взяли в плен египетского наемника — он ответил, как попал в армию

7 октября 2024 14:51
Евгения Брюховецкая - редактор
Вербовка иностранных наемников в армию России — египтянин поделился историей
Египетские наемники. Иллюстративное фото: PICRYL
Евгения Брюховецкая - редактор

Россия продолжает вербовать иностранных наемников для "мясных штурмов" на фронте в Украине. Один из них, гражданин Египта, попал в плен.

Об этом говорится в сюжете Донбас Реалії.

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Иностранные наемники в российской армии

На Кураховском направлении чаще всего фиксируют иностранных наемников среди оккупантов. По словам украинских военных, иностранные наемники так напуганы, что часто "боятся больше своих командиров, чем умереть". В российской армии к ним применяют жесткие меры принуждения.

Так, защитники взяли одного из них в плен — это 25-летний гражданин Египта. В руки украинских воинов он попал в районе села Победа недалеко от Марьинки Донецкой области.

Он поделился, что задачей его группы было добраться до точки, закрепиться там и сидеть. Но просидев там двое суток под обстрелами, они решили сдаться.

"Нет связи, воды нет, ничего нет. Поэтому мы сдались. Сказали: пацаны, мы сдаемся. А на ту сторону никто не отвечает. Украинский пацан сказал: "Увидите дрон, за ним идите". И мы так сделали все", — сказал египтянин.

Этот момент был зафиксирован на видео: там видно, как при сдаче в плен российская артиллерия обстреляла группу, двое наемников погибли.

Как гражданин Египта попал на фронт

По словам пленного, он учился на лингвистическом факультете в России. А 3 марта этого года подписал контракт с армией, потому что у него заканчивалась виза.

"Третий курс закончил, остался только последний. Почитал в интернете, что по закону если ты не гражданин России, они не могут отправить тебя на СВО", — сказал мужчина.

Однако после заключения контракта его бросили на фронт. Он вспомнил, что отказывался ехать на войну, но ему уже сделали гражданство России без его ведома, чтобы отправить в Украину.

25-летнего мужчину посадили в КАМАЗ и увезли на полигон, а затем отправили на штурм на Кураховское направление.

"Честное слово, мы — мясо. Если не хочешь поехать на задание, то они могут стрелять, в яму тебя посадят. В яме закрывают, ты ничего не видишь. Я знаю человека, который три недели в яме сидел", — добавил он.

Ранее ГУР обнародовало доказательства отправления Россией сирийских наемников в "мясные штурмы" в Луганскую область.

Также издание Reuters писало, что минобороны России умалчивает судьбу наемников ЧВК "Вагнер", после Бахмута ушедших воевать в Африку, и игнорирует пропавших без вести родственников "вагнеровцев".

российские войска Египет оккупанты пленные война в Украине Россия

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