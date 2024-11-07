Удар ЗСУ по морській базі у Каспійську — в ISW проаналізували атаку

Фрегати "Гепард". Фото: росЗМІ

Українські війська вперше атакували російську військово-морську базу у Каспійську, що у Республіці Дагестан. Відомо, що внаслідок удару російський флот міг зазнати уражень.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

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Удар по військово-морській базі у Каспійську

Про атаку по військово-морській базі у Каспійську повідомило Головне управління розвідки України. Там зазначили, що українські безпілотники змогли пошкодити татарстанський і дагестанський фрегати типу "Гепард" а також, можливо, кілька корветів типу "Буян".

Своєю чергою глава Республіки Дагестан Сергій Меліков вчора, 6 листопада, заявив, що російські війська нібито збили український безпілотник над Каспійськом, але не став уточнювати наслідки.

В ISW зазначили, що супутникові знімки, які є у їхньому доступі, вказували, що на військово-морській базі могли бути три російські судна класу "Буян", два, ймовірно, кораблів класу "Буян-М", а також одне судно класу "Тарантул", одне класу "Гепард" та ще одне класу "Каракурт". Наразі наслідки ударів безпілотника невідомі.

Кадри, які опублікували мешканці міста, де розташована військово-морська база, показують влучання безпілотника в інфраструктуру порту. Зазначається, що місто розташоване близько 1500 км від кордону з Україною.

Нагадаємо, в західних ЗМІ заявили, що у Курській області вже відбулися бойові зіткнення між ЗСУ та військами КНДР.

Також Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прозвітував про хід бойових дій на Курщині.