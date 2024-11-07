Удар ВСУ по морской базе в Каспийске - в ISW проанализировали атаку

Фрегаты "Гепард". Фото: росСМИ

Украинские войска впервые атаковали российскую военно-морскую базу в Каспийске, расположенном в Республике Дагестан. Известно, что в результате удара российский флот мог потерпеть поражение.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

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Удар по военно-морской базе в Каспийске

Об атаке по военно-морской базе в Каспийске сообщило Главное управление разведки Украины. Там отметили, что украинские беспилотники смогли повредить татарстанский и дагестанский фрегаты типа "Гепард", а также, возможно, несколько корветов типа "Буян".

В свою очередь глава Республики Дагестан Сергей Меликов вчера, 6 ноября, заявил, что российские войска якобы сбили украинский беспилотник над Каспийском, но не стал уточнять последствия.

В ISW отметили, что имеющиеся в их доступе спутниковые снимки указывали, что на военно-морской базе могли быть три российских судна класса "Буян", два, вероятно, корабля класса "Буян-М", а также одно судно класса " Тарантул", одно класса "Гепард" и еще одно класса "Каракурт". Последствия ударов беспилотника неизвестны.

Кадры, опубликованные жителями города, где расположена военно-морская база, показывают попадание беспилотника в инфраструктуру порта. Город расположен около 1500 км от границы с Украиной.

Напомним, в западных СМИ заявили, что в Курской области уже произошли боевые столкновения между ВСУ и войсками КНДР.

Также Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отчитался о ходе боевых действий на Курщине.