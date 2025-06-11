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Головна Армія ЗСУ уразили важливі обʼєкти окупантів — куди влучили

ЗСУ уразили важливі обʼєкти окупантів — куди влучили

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Дата публікації: 11 червня 2025 18:54
ЗСУ завдали ударів по важливих обʼєктах окупантів у Росії — деталі від Генштабу
Вибух у Росії. Фото: росЗМІ
Ключові моменти Удари по обʼєктах росіян

Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України разом з іншими складовими Сил оборони уразили низку важливих обʼєктів російських окупантів у ніч проти 11 червня. Зокрема, зафіксовано ураження потужностей ФКП "Тамбовский пороховой завод".

Про це повідомила пресслужбу Генштабу ЗСУ у Telegram.

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Удари по обʼєктах росіян

"Зафіксовано ураження потужностей ФКП "Тамбовский пороховой завод" та горіння на його території. Це один з основних об’єктів воєнно-промислового комплексу РФ, що залучений у збройній агресії проти України", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що на заводі виробляються порохи для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем. Там також створюють колоксилін для різних вибухових речовин.

Також зафіксовано вибухи у районах складу боєкомплекту 106-ї повітряно-десантної дивізії у Курській області та складу аеродрому "Бутурліновка" у Воронезькій області.

Наразі результати ураження уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України", — додали в Генштабі.

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Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ЦПД повідомили, що Тамбовський пороховий завод у Росії призупинив свою діяльність внаслідок атаки.

А у через вибухи виникла пожежа на даху складського приміщення.

війна ЗСУ Україна Генштаб ЗСУ Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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