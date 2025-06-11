ВСУ нанесли удары по важным объектам оккупантов в России — детали от Генштаба

ВСУ поразили важные объекты оккупантов — куда попали
Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины вместе с другими составляющими Сил обороны поразили ряд важных объектов российских оккупантов в ночь на 11 июня. В частности, зафиксировано поражение мощностей ФКП "Тамбовский пороховой завод".
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Telegram.
Удары по объектам россиян
"Зафиксировано поражение мощностей ФКП "Тамбовский пороховой завод" и горение на его территории. Это один из основных объектов военно-промышленного комплекса РФ, который вовлечен в вооруженную агрессию против Украины", — говорится в сообщении.
Известно, что на заводе производятся пороха для различных видов стрелкового оружия, артиллерийских и реактивных систем. Там также создают колоксилин для различных взрывчатых веществ.
Также зафиксированы взрывы в районах склада боекомплекта 106-й воздушно-десантной дивизии в Курской области и склада аэродрома "Бутурлиновка" в Воронежской области.
Сейчас результаты поражения уточняются.
"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", — добавили в Генштабе.
Напомним, в ЦПД сообщили, что Тамбовский пороховой завод в России приостановил свою деятельность в результате атаки.
А через взрывы возник пожар на крыше складского помещения.
Читайте Новини.LIVE!