ВСУ нанесли удары по важным объектам оккупантов в России — детали от Генштаба

Взрыв в России. Фото: росСМИ

Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины вместе с другими составляющими Сил обороны поразили ряд важных объектов российских оккупантов в ночь на 11 июня. В частности, зафиксировано поражение мощностей ФКП "Тамбовский пороховой завод".

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Telegram.

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"Зафиксировано поражение мощностей ФКП "Тамбовский пороховой завод" и горение на его территории. Это один из основных объектов военно-промышленного комплекса РФ, который вовлечен в вооруженную агрессию против Украины", — говорится в сообщении.

Известно, что на заводе производятся пороха для различных видов стрелкового оружия, артиллерийских и реактивных систем. Там также создают колоксилин для различных взрывчатых веществ.

Также зафиксированы взрывы в районах склада боекомплекта 106-й воздушно-десантной дивизии в Курской области и склада аэродрома "Бутурлиновка" в Воронежской области.

Сейчас результаты поражения уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", — добавили в Генштабе.

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, в ЦПД сообщили, что Тамбовский пороховой завод в России приостановил свою деятельность в результате атаки.

А через взрывы возник пожар на крыше складского помещения.