ЗСУ просунулися на деяких ділянках фронту — оновлені мапи DeepState

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи Збройних сил України відновили свої позиції біля села Залізнянське в Донецькій області та просунулися біля Комишівки Курської області в Росії. Проте на деяких ділянках російська армія теж має просування.

Про це повідомляє DeepState у Telegram у неділю, 22 вересня.

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"Сили Оборони України відновили позиції біля Залізнянського та просунулися біля Камишовки", — йдеться в повідомленні.

Водночас ворог просунувся біля Кругляківки, Кліщіївки, Красногорівки, Гострого, в Невському, Північному, Торецьку, Георгіївці та Максимільянівці.

Карта DeepState. Фото: скриншот

Нагадаємо, як повідомили в Генштабі ЗСУ, російські військові застосовують проти Сил оборони України боєприпаси з хімічними речовинами. Лише у серпні зафіксовано майже 450 таких випадків.

Також ми писали, що Сирський провів нараду з командирами підрозділів безпілотних ударних систем, підсумувавши місяць роботи. Головком зазначив, що під час наради було обговорено реалізацію завдань щодо розвитку та нарощування бойових спроможностей частинами і підрозділами БпЛА.