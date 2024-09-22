ВСУ продвинулись на некоторых участках фронта – обновленные карты DeepState

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Подразделения Вооруженных сил Украины восстановили свои позиции возле села Железнянское в Донецкой области и продвинулись возле Камышевки Курской области в России. Однако на некоторых участках у российской армии тоже есть продвижение.

Об этом сообщает DeepState в Telegram в воскресенье, 22 сентября.

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Где ВСУ продвинулись на фронте 22 сентября

"Силы Обороны Украины возобновили позиции возле Железнянского и продвинулись у Камышовки", — говорится в сообщении.

В то же время враг продвинулся возле Кругляковки, Клещеевки, Красногоровки, Острого, в Невском, Северном, Торецке, Георгиевке и Максимильяновке.

Карта DeepState. Фото: скриншот

Напомним, как сообщили в Генштабе ВСУ, российские военные применяют против Сил обороны Украины боеприпасы с химическими веществами. Только в августе зафиксировано около 450 таких случаев.

Также мы писали, что Сырский провел совещание с командирами подразделений беспилотных ударных систем, подытожив месяц работы. Главком отметил, что во время совещания была обсуждена реализация задач по развитию и наращиванию боевых способностей частями и подразделениями БпЛА.