Війна в Україні — ЗСУ показали ліквідацію російських військових та їхню техніку на фронті

Російський військовий на мотоциклі втікає від дрона. Фото: скриншот

Українські військові не припиняють завдавати втрат російським силам на полі бою. Завдяки дронам бійці знищують піхоту, мотоциклістів, позиції та техніку противника.

Відео опублікувала пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Харків" у Telegram у понеділок, 14 жовтня.

Читайте також:

Втрати окупантів

ОТУ "Харків" поділилося відео, яке демонструє успішні операції українських військових. У хроніці, яку назвали "Веселі старти на той світ в результативних окупантах Залізної бригади", показано знищення ворожих сил, зокрема, піхоти та мотоциклістів, завдяки діям пілотів FPV.

"Ганяють до загину ворожу піхоту та мотоциклістів наші пілоти FPV різних підрозділів, зокрема, групи Crazy Cats стрілецького батальйону", — йдеться у повідомленні.

Крім того, бійці батареї управління та артилерійської розвідки (БУАР) знищили протитанкову гармату "Рапіра", використавши дрони-камікадзе. Вони також накрили вогнем трьох російських військових на іншій позиції.

"Продовження буде, адже арсенал Третьої танкової Залізної бригади регулярно поповнюється народними бойовими "пташками" різних типів", — зазначили в угрупованні.

Нещодавно бійці Третьої штурмової бригади ліквідували російську техніку та окупантів на Харківщині. Завдяки дронам вони підірвали будівлю та укриття з ворожою піхотою.

Раніше ми писали про те, що під час боїв за Вугледар бригада російських морпіхів втратила 80% особового складу, що становить близько 2,4 тисячі осіб.