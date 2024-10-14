Война в Украине — ВСУ показали ликвидацию российских военных и их технику на фронте

Российский военный на мотоцикле убегает от дрона. Фото: скриншот

Украинские военные не прекращают наносить потери российским силам на поле боя. Благодаря дронам бойцы уничтожают пехоту, мотоциклистов, позиции и технику противника.

Видео опубликовала пресс-служба оперативно-тактической группировки "Харьков" в Telegram в понедельник, 14 октября.

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Потери оккупантов

ОТГ "Харьков" поделилось видео, которое демонстрирует успешные операции украинских военных. В хронике, которую назвали "Веселые старты на тот свет в результативных оккупантах Железной бригады", показано уничтожение вражеских сил, в частности, пехоты и мотоциклистов, благодаря действиям пилотов FPV.

"Гоняют до погибели вражескую пехоту и мотоциклистов наши пилоты FPV различных подразделений, в частности, группы Crazy Cats стрелкового батальона", — говорится в сообщении.

Кроме того, бойцы батареи управления и артиллерийской разведки (БУАР) уничтожили противотанковую пушку "Рапира", использовав дроны-камикадзе. Они также накрыли огнем трех российских военных на другой позиции.

"Продолжение будет, ведь арсенал Третьей танковой Железной бригады регулярно пополняется народными боевыми "птичками" различных типов", — отметили в группировке.

Недавно бойцы Третьей штурмовой бригады ликвидировали российскую технику и оккупантов в Харьковской области. Благодаря дронам они взорвали здание и укрытие с вражеской пехотой.

Ранее мы писали о том, что во время боев за Угледар бригада российских морпехов потеряла 80% личного состава, что составляет около 2,4 тысяч человек.