Що відомо про наслідки масованого удару по Кіровоградщині в ніч проти 3 вересня 2025 року

Зруйновані будинки, є постраждалі — РФ атакувала Кіровоградщину
Дата публікації: 3 вересня 2025 03:15
Термінова новина
Уночі в середу, 3 вересня, росіяни атакували дронами Знам'янську громаду Кіровоградської області. Зокрема, ворог ударив по об'єктах Укрзалізниці. Є пошкодження та травмовані.
Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
Наслідки дронового удару по Кіровоградщині
У Знам'янці зазнали пошкоджень 17 будинків. Один із них повністю зруйнований. Станом на 03:15 відомо про п'ятьох травмованих — їм надають допомогу. Життю потерпілих нічого не загрожує.
Після атаки громаду відключили від електропостачання. Станом на 03:13 населені пункти, які розташовані біля Знам'янки, вже заживили.
Новина доповнюється
