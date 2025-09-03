Відео
Головна Армія Зруйновані будинки, є постраждалі — РФ атакувала Кіровоградщину

Зруйновані будинки, є постраждалі — РФ атакувала Кіровоградщину

Дата публікації: 3 вересня 2025 03:15
Що відомо про наслідки масованого удару по Кіровоградщині в ніч проти 3 вересня 2025 року
Термінова новина

Уночі в середу, 3 вересня, росіяни атакували дронами Знам'янську громаду Кіровоградської області. Зокрема, ворог ударив по об'єктах Укрзалізниці. Є пошкодження та травмовані.

Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Наслідки дронового удару по Кіровоградщині 

У Знам'янці зазнали пошкоджень 17 будинків. Один із них повністю зруйнований. Станом на 03:15 відомо про п'ятьох травмованих — їм надають допомогу. Життю потерпілих нічого не загрожує.

Після атаки громаду відключили від електропостачання. Станом на 03:13 населені пункти, які розташовані біля Знам'янки, вже заживили.

Новина доповнюється 

Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
