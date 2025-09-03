Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Разрушенные дома, есть пострадавшие — РФ атаковала Кировоградщину

Разрушенные дома, есть пострадавшие — РФ атаковала Кировоградщину

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 03:15
Что известно о последствиях массированного удара по Кировоградщине в ночь на 3 сентября 2025 года
Срочная новость

Ночью в среду, 3 сентября, россияне атаковали дронами Знаменскую громаду Кировоградской области. В частности, враг ударил по объектам Укрзализныци. Есть повреждения и травмированные.

Об этом сообщил начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

Реклама
Читайте также:

Последствия дронового удара по Кировоградщине

В Знаменке получили повреждения 17 домов. Один из них полностью разрушен. По состоянию на 03:15 известно о пяти травмированных — им оказывают помощь. Жизни пострадавших ничего не угрожает.

После атаки общину отключили от электроснабжения. По состоянию на 03:13 населенные пункты, которые расположены возле Знаменки, уже заживили.

Новость дополняется

Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации