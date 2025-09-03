Что известно о последствиях массированного удара по Кировоградщине в ночь на 3 сентября 2025 года

Срочная новость

Ночью в среду, 3 сентября, россияне атаковали дронами Знаменскую громаду Кировоградской области. В частности, враг ударил по объектам Укрзализныци. Есть повреждения и травмированные.

Об этом сообщил начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

Последствия дронового удара по Кировоградщине

В Знаменке получили повреждения 17 домов. Один из них полностью разрушен. По состоянию на 03:15 известно о пяти травмированных — им оказывают помощь. Жизни пострадавших ничего не угрожает.

После атаки общину отключили от электроснабжения. По состоянию на 03:13 населенные пункты, которые расположены возле Знаменки, уже заживили.

