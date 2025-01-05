Який вирок суд виніс колаборанту, який командував російськими бойовиками в Херсонській області

Засуджений колаборант Сергій Цикало. Фото: Управління СБ України в Тернопільській області

У Херсонській області викрили колаборанта, який командував російськими бойовиками. За вчинене його заочно засудили до позбавлення волі.

Про це в четвер, 2 січня, повідомили в Управлінні СБ України в Тернопільській області.

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Деталі справи

За даними слідства, у березні 2022 року 47-річний мешканець Донецька вступив до лав незаконного воєнізованого формування, так званого "113 стрілецького полку мобілізаційного резерву ДНР". Зрадник обійняв "посаду" начальника штабу батальйону бойовиків. У складі підрозділів російських окупаційних військ він особисто керував загарбниками під час бойових дій проти військовослужбовців ЗСУ поруч із населеними пунктами Кізомис, Томина Балка, Широка Балка, Станіслав, Білозерка та неподалік Херсону.

Рішення суду

Обвинуваченого визнали винним у державній зраді та колабораціонізмі (частина друга статті 111 та частина сьома статті 111-1 Кримінального кодексу України). Фігурант переховується від слідства на тимчасово окупованій території, тому його оголосили в розшук. Вирок порушнику винесли заочно. Суд призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Крім того, він упродовж 14 років не матиме права обіймати посади або займатися діяльністю в органах державної влади та місцевого самоврядування, правоохоронних органах чи органах, що надають публічні послуги.

Наразі рішення суду вже набуло законної сили. Початок строку відбування покарання рахуватимуть від того дня, коли зрадника все ж таки затримують.

Нагадаємо, в Одеській області заочно повідомили про підозру експрикордоннику. Фігурант у 2014 році скоїв дезертирство й відтоді не повертався на службу. Крім того, він у 2015 році втік до Криму, а у грудні 2017 році влаштувався на роботу до росіян.

Також ми повідомляли, що житель Харківщини обіймав посаду "оперуповноваженого карного розшуку" в незаконно створеному поліцейському органі в Ізюмі. За це чоловіка засудили до ув'язнення.