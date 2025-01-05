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Предатель руководил боевиками РФ под Херсоном — что решил суд

5 января 2025 01:32
Виктория Козырь - редактор
Какой приговор суд вынес коллаборационисту, который командовал российскими боевиками в Херсонской области
Осужденный коллаборационист Сергей Цыкало. Фото: Управление СБ Украины в Тернопольской области
Виктория Козырь - редактор

В Херсонской области разоблачили коллаборанта, который командовал российскими боевиками. За содеянное его заочно приговорили к лишению свободы.

Об этом в четверг, 2 января, сообщили в Управлении СБ Украины в Тернопольской области.

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Детали дела

По данным следствия, в марте 2022 года 47-летний житель Донецка вступил в ряды незаконного военизированного формирования, так называемого "113 стрелкового полка мобилизационного резерва ДНР". Предатель занял "должность" начальника штаба батальона боевиков. В составе подразделений российских оккупационных войск он лично руководил захватчиками во время боевых действий против военнослужащих ВСУ рядом с населенными пунктами Кизомыс, Томина Балка, Широкая Балка, Станислав, Белозерка и неподалеку Херсона.

Решение суда

Обвиняемого признали виновным в государственной измене и коллаборационизме (часть вторая статьи 111 и часть седьмая статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины). Фигурант скрывается от следствия на временно оккупированной территории, поэтому его объявили в розыск. Приговор нарушителю вынесли заочно. Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы. Кроме того, он в течение 14 лет не будет иметь права занимать должности или заниматься деятельностью в органах государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных органах или органах, предоставляющих публичные услуги.

На данный момент решение суда уже вступило в законную силу. Начало срока отбывания наказания будут считать с того дня, когда предателя все же задержат.

Напомним, в Одесской области заочно сообщили о подозрении экс-пограничнику. Фигурант в 2014 году совершил дезертирство и с тех пор не возвращался на службу. Кроме того, он в 2015 году сбежал в Крым, а в декабре 2017 году устроился на работу к россиянам.

Также мы сообщали, что житель Харьковщины занимал должность "оперуполномоченного уголовного розыска" в незаконно созданном полицейском органе в Изюме. За это мужчину приговорили к заключению.

СБУ суд Херсонская область Коллаборант судебные решения

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