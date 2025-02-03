Підрозділ Фенікс запрошує на службу — як приєднатися

Боєць підрозділу "Фенікс". Фото: скриншот з відео

Бійці підрозділу РУБпАК "Фенікс" запрошують українців долучитися до лав Сил оборони. Підрозділ очолює підполковник Дмитро Олексюк.

Про це повідомили у Луганському прикордонному загоні та опублікували відповідне відео.

Читайте також:

Підрозділ РУБпАК "Фенікс"

Військові розповіли, що від початку створення підрозділу вони знищили та поранили понад 1 745 окупантів. Крім того, ворожа армія втратила чимало техніки, зокрема:

понад 135 одиниць бронетехніки,

53 танки,

понад 85 військових автомобілів,

177 гармат.

"І це лише незначна частина уражень підрозділу "Фенікс". А завдяки тобі, їх кількість може збільшитися в тисячу разів. Долучайся до підрозділу РУБпАК "Фенікс", який очолює Герой України підполковник Дмитро Олексюк. Зроби свій внесок у перемогу!" — йдеться у повідомленні.

У "Феніксі" додали, що можливе переведення з інших прикордонних загонів. Для того, аби долучитися до підрозділу можна заповнити анкету за посиланням або зателефонувати за номером — 066 888 25 65.

Нагадаємо, підрозділи "Азов" шукають на роботу зварювальників. Кандидатам пропонують офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом.

Крім того, армії потрібні діловоди. Кандидатам необхідно вміти працювати з комп'ютером, а також мати розуміння принципів діловодства.