Подразделение Феникс приглашает на службу — как присоединиться

Боец подразделения "Феникс". Фото: скриншот из видео

Бойцы подразделения РУБпАК "Феникс" приглашают украинцев присоединиться в ряды Сил обороны. Подразделение возглавляет подполковник Дмитрий Олексюк.

Об этом сообщили в Луганском пограничном отряде и опубликовали соответствующее видео.

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Подразделение РУБпАК "Феникс"

Военные рассказали, что с начала создания подразделения они уничтожили и ранили более 1 745 оккупантов. Кроме того, вражеская армия потеряла немало техники, в частности:

более 135 единиц бронетехники,

53 танка,

более 85 военных автомобилей,

177 орудий.

"И это лишь незначительная часть поражений подразделения "Феникс". А благодаря тебе, их количество может увеличиться в тысячу раз. Присоединяйся к подразделению РУБпАК "Феникс", который возглавляет Герой Украины подполковник Дмитрий Олексюк. Сделай свой вклад в победу! " — говорится в сообщении.

В "Фениксе" добавили, что возможен перевод из других пограничных отрядов. Для того, чтобы присоединиться к подразделению можно заполнить анкету по ссылке или позвонить по телефону — 066 888 25 65.

Напомним, подразделения "Азов" ищут на работу сварщиков. Кандидатам предлагают официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту.

Кроме того, армии нужны деловоды. Кандидатам необходимо уметь работать с компьютером, а также иметь понимание принципов деловодства.