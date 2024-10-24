Росія атакувала Україну дронами та ракетами — скільки цілей збила ППО

Мобільні групи ППО. Фото: t.me/a_shtirlitz

Російські загарбники у ніч на 24 жовтня атакували Україну двома крилатими ракетами Х-22, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та 50-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 40 ворожих дронів.

Про це повідомили у Повітряних силах України у четвер, 24 жовтня.

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Повідомляється, що повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 8.30 підтверджено збиття 40 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Полтавській та Чернігівській областях", — йдеться у звіті Повітряних сил.

Крім того, сім російських безпілотників локаційно втрачено, один — в повітряному просторі України, ще два — повернули у напрямку Росії та Білорусі.

"Ворожі ракети не досягли своїх цілей.

Бойова робота триває! Інформація оновлюється", — зазначили військові.

Звіт дронів про збиті БпЛА. Фото: Повітряні сили

Раніше вночі у Києві вже оголошували тривогу. Вона була пов'язана з ударними безпілотниками, які запустила Росія. Також у Києві було чутно вибухи.