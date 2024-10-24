Россия атаковала Украину дронами и ракетами — сколько целей сбило ПВО

Мобильные группы ПВО. Фото: t.me/a_shtirlitz

Российские захватчики в ночь на 24 октября атаковали Украину двумя крылатыми ракетами Х-22, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 50 ударными беспилотниками типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 40 вражеских дронов.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины в четверг, 24 октября.

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Сообщается, что воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 8:30 подтверждено убытие 40 вражеских БпЛА в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Полтавской и Черниговской областях", — говорится в отчете Воздушных сил.

Кроме того, семь российских беспилотников локационно утрачены, один — в воздушном пространстве Украины, еще два — вернули в направлении России и Беларуси.

"Вражеские ракеты не достигли своих целей.

Боевая работа продолжается! Информация обновляется", — отметили военные.

Отчет дронов о сбитых БпЛА. Фото: Воздушные силы

Ранее ночью в Киеве уже объявляли тревогу. Она была связана с ударными беспилотниками, запущенными Россией. Также в Киеве были слышны взрывы.