Як знищити Кримський міст — пояснення військового експерта Романа Світана

Наслідки удару по Кримському мосту. Фото: росЗМІ

Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник Збройних сил України в запасі Роман Світан пояснив, як можна знищити Кримський міст. За його словами, ефект принесе комплексна атака на переправу.

Про це Роман Світан сказав для "24 каналу".

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Знищення Кримського мосту

Світан пояснив, що балістичні ракети ATACMS можуть завдати значних пошкоджень конструкції мосту, оскільки бойова частина у версіях M48 та M57 важить 225 кілограмів.

За його словами, якщо вразити одну точку десятьма такими ракетами, це може вивести Кримський міст із ладу. Використання такої ж кількості крилатих ракет, як Taurus, Storm Shadow або SCALP, ще більше збільшує ймовірність повного знищення мосту.

Крім того, до цього можна додати безпілотники та ракети-приманки ADM-160, що забезпечить комплексний підхід до атаки.

"Щонайменше три основні види бойових частин, тобто ATACMS, крилаті ракети та безекіпажні катери — їх вистачить, якщо буде заходження в одну точку", - заявив Світан.

Він зазначив, навіть якщо російська ППО та берегова охорона знищать половину засобів ураження, ймовірність руйнування мосту залишатиметься високою.

Після основного удару українські ракети "Нептун" можуть завдати остаточних ушкоджень.

Нагадаємо, 6 грудня в Керченській протоці зафіксували прорив дронів. Біля Кримського мосту спостерігалося скупчення морських дронів.

Також поблизу мосту триває будівництво оборонних споруд. Нові супутникові знімки підтверджують активність.